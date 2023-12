Margarita Rosa generó nuevo debate frente a las cirugías de rejuvenecimiento

Margarita Rosa de Francisco es una de las mujeres colombianas con mayor reconocimiento en el país, no solo por su destacada labor en la televisión, sino también por el trabajo que ha desarrollado en otros campos, como la música y la escritura.

En febrero pasado, la vallecaucana sorprendió a sus seguidores al contarles que, después de luchar por mucho tiempo, decidió disfrutar de su vejez y de sus inevitables consecuencias. Por esta razón dejó de utilizar bótox y otros tratamientos contra las arrugas.

Margarita Rosa de Francisco suele generar bastante polémica con sus opiniones sobre diversos temas de interés público Fotografía por: Twitter @Margaritarosadf

¿Margarita Rosa de Francisco está de acuerdo con las cirugías estéticas?

Meses después de anunciar su renuncia a las consecuencias del paso del tiempo en la piel, la caleña de 58 años compartió con su comunidad de seguidores en redes sociales una sentida reflexión sobre las cirugías estéticas, sobre todo aquellas que se hacen para verse más joven.

Fue cuando, por sorpresa para muchos, la también expresentadora del Desafío entregó su opinión al respecto: “Yo no estoy en contra de las cirugías estéticas ni de intervenir el cuerpo del modo en que queramos. Dentro de las modificaciones que queramos hacer con nuestro cuerpo están los tatuajes, los piercings, se puede hacer arte usando nuestro propio cuerpo como un lienzo, un material moldeable y presentarnos como lo tenemos pensado, me parece fascinante que tengamos esta autonomía”.

Por último, Margarita Rosa de Francisco aprovechó y dejó un último comentario sobre lo que piensa de estas intervenciones.

“Las caras, cuando están muy intervenidas según un mismo modelo que le aplican a todas, se van pareciendo; la singularidad de la cara de uno se va perdiendo, pero no es una cuestión moral, no es que me parezca malo. (...) Hay algo que me parece muy atractivo en una cara que tiene una historia; eso me parece a mí algo inquietante, interesante; yo no voy en contra de querernos ver bellos, o bellas frente al espejo. (...) Belleza y juventud no van necesariamente juntas”, concluyó la también actriz.

Un repaso por la carrera de Margarita Rosa de Francisco

Nació en Cali el 8 de agosto de 1965 y ha participado en varias telenovelas exitosas, como Gallito Ramírez, Los pecados de Inés de Hinojosa y Café, con aroma de mujer, por la que recibió varios premios nacionales e internacionales.

También fue presentadora durante varias temporadas del reality Desafío y ha lanzado cuatro álbumes musicales de pop latino y bossa nova.

Margarita Rosa de Francisco vive actualmente en Miami, estudia Filosofía y está a punto de culminar su pregrado. Además, fue reconocida el 9 de septiembre con el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia 2023, gracias al papel que desarrolló en la película El paraíso, del director italiano Enrico María Artale.