Manuela Gómez tuvo que esconderse al salir de ‘Protagonistas’: “tenía amenazas”

Manuela Gómez se dio a conocer luego de su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, de RCN. La generadora de contenido fue una de las concursantes más polémicas por sus constantes peleas con Yina Calderón.

Fue tan mediática su participación en el reality de convivencia, que, incluso, llegó a obtener el título por muchos televidentes como la “más odiada del país”. Sus peleas con Óscar Naranjo también fueron tendencia en ese momento. De hecho, su marcada rivalidad llenaba de tensión los “cara a cara” que tenían. En esa misma temporada, también participó Elianis Garrido, quien fue expulsada por golpear a Óscar en medio de una discusión.

¿Qué pasó con Manuela Gómez al salir de ‘Protagonistas’?

La generadora de contenido salió del reality show luego de ser amenazada por talento. Ahora, 12 años después, explicó a través de sus redes sociales lo que ocurrió una vez abandonó la casa estudio.

A diferencia de muchos, Manuela no pudo regresar a su casa inmediatamente, pues había sido amenazada de muerte, razón por la que tuvo que permanecer encerrada unos días.

“A mí me encerraron en un hotel después que salí, porque yo tenía amenazas de muerte, no podía volver a Medellín porque me tenían amenazada, eso fue horrible, yo estaba encerrada en el hotel, yo no me enteré de nada de lo que pasaba en redes sociales, ni en televisión, porque estaba incomunicada como dos o tres días”, aseguró durante la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram donde tiene 2,3 millones de seguidores.

Algunos seguidores dejaron su opinión: “es que era muy bochinchera”, “a usted sí la hubieran matado, de eso no hay duda”, “pelaste el cobre”, “eras tremenda en esa época”, “menos mal se escondió”.

¿Qué opina Manuela Gómez de ‘La casa de los famosos’?

Debido a su participación en ese reality de convivencia, algunos de sus seguidores le han preguntado qué piensa sobre La casa de los famosos, que, en ciertas cosas, es similar a Protagonistas de Novela.

Sobre eso, dijo: “Mira estas nominaciones, se abrazan y todo. Mejor dicho, me acuerda a mis tiempos del ‘reality ‘que eso era uno amenazando, peinando a la gente y uno no se ponía a abrazar a la gente, o sea, te amenazo, pero ven te abrazo. Por Dios, ¿qué les pasa? Yo no puedo con esto. Anularon todos los votos de la pobre ‘Mafe’ porque está prohibido, ya entiendo por qué no me llevaron. El jefe dijo que no se puede hacer complot o estrategia ni nada. Con razón no llevaron a Manuela a ese ‘reality’, dijo hace unas semanas en sus redes sociales.

¿Cuántos años tiene Manuela Gómez?

La antioqueña nació el 29 de enero de 1989 en Medellín, Antioquia. Actualmente tiene 35 años y está en la dulce espera de su primera hija, fruto de su amor con su novio Juan Pablo Restrepo. “En el embarazo me ha dado ansiedad, pero porque fumaba mucho vaporizador y tomaba mucha bebida energizante... A veces sí me da mucha ansiedad de tomarme un RedBull, pero no puedo hacerlo para cuidar al bebé porque tanta cafeína le puede dar un infarto a Samantha, entonces toca ser una mamá responsable”, contó.