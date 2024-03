Manuela Gómez pasó susto en el baby shower de Epa Colombia: “nos rescataron”

Muchos seguidores en redes sociales catalogaron como ‘el baby shower del año’ el festejo de Epa Colombia y su novia para celebrar la pronta llegada de su primera hija.

A través de redes sociales, la generadora de contenido compartió varias imágenes mostrando algunas de las actividades que realizó junto a su pareja para que sus invitados disfrutaran del baby shower. La decoración fue de mariposas, donde se resaltaron los colores pasteles. Además, hubo juegos e incluso, una piñata llena de dinero.

Al festejo, llegaron invitados como las influenciadoras Yina Calderón y Manuela Gómez, así como también, el cantante de música popular Jhonny Rivera. “Nos sentimos agradecidas con Dios por esta bendición tan grande. No hay nada más lindo que traer hijos al mundo deseados”, dijo la empresaria de las keratinas.

¿Qué le pasó a Manuela Gómez en el baby shower de Epa Colombia?

Manuela Gómez, quien también está embarazada, reveló que, al llegar a la casa de Epa Colombia, ella y otras ocho personas quedaron atrapadas en un ascensor durante una hora. “Imagínense que ayer llegando a la casa de la ‘Epa’ nos quedamos encerradas en el ascensor como una hora. Ya yo estaba súper cansada, no sé cómo hace la ‘Epa’ para tener tanta energía con esa barriga tan grande, y bueno llegamos y que a descansar y nos quedamos encerradas en el ascensor, qué susto tan berraco, ocho personas allí, juepucha”.

Afortunadamente, el grupo fue rescatado y no pasó de un susto. Pese a ese incidente, la antioqueña no dudó en elogiar a su amiga Daneidy Barrera por haberla invitado y por la organización de ese evento. “No tengo nada malo que decir de ella, me atendió súper bien, qué ambiente tan familiar, tan bacano, me dejó sin palabras porque dicen muchas cosas de ella, pero yo nunca me baso en lo que habla la gente... Todos tenemos derecho a cambiar, a evolucionar, a ser mejores personas (...) Tuvo un comportamiento impecable en su baby shower, lo que es ella, agradezco mucho que me haya invitado. Tuve la oportunidad de conocer lo que es ella en su interior y, la verdad, me tapó la boca”, afirmó la también creadora de contenido.

Yina Calderón fue criticada por su vestido

La presencia de Yina Calderón en el baby shower de Epa Colombia no pasó desapercibida, no solo porque a muchos se les hizo extraño que fuera porque en el pasado tuvieron algunas diferencias, sino, sobre todo, por su vestido.

La generadora de contenido asistió con un vestido rojo, que para muchos no era el indicado para un evento como esos: “Yina confundió baby shower con matrimonio o qué”, “Yina para dónde creía que iba con ese vestido”, “muy ordinaria esa Yina”, “nada que ver ese vestido”, “Yina se fue vestida como para una alfombra roja”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.