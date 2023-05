Lupita, nieta de Pedro Infante: “Cuando me nominaron al Grammy estaba más pobre”

Llevar el apellido Infante puede conllevar una gran responsabilidad y puede llegar a pensarse que tenerlo podría asegurar el comienzo de una carrera musical. Sin embargo, no es así. No lo ha sido en el caso de Lupe Infante, la nieta de Pedro Infante, la leyenda mexicana. La joven, que reside en Los Ángeles, está procurando abrirse paso en la industria. Ya estuvo nominada al Grammy y poco a poco camina por un sendero que no ha sido sencillo.

La artista, que supo que la música era lo suyo, se matriculó en la universidad de California porque deseaba complacer a su madre. “Para ella siempre fue muy importante la educación como forma de trascender y siempre me la inculcó. Estudié musicología que es la música en un contexto cultural y cómo es que todo en la cultura afecta la música” contó Lupita a su paso por Bogotá donde estuvo varios días grabando su nuevo videoclip Ya no vuelvas.

La artista, que es hija de Pedro Infante Jr, reveló que su madre la apoya en su empeño musical. Su padre, por su parte falleció en el 2009. “La verdad fue muy poquito lo que él me vio desarrollar como cantante”.

También te puede interesar: Brad Pitt, Ben Affleck, Britney Spears y otros famosos que confesaron su adicción al alcohol

LUPITA INFANTE ESTUVO NOMINADA AL GRAMMY EN PLENA CRISIS ECONÓMICA

Pero Lupita sigue en el camino de la lucha, hasta hace poco trabajó como conductora de plataforma y otros oficios mientras logra sus metas artísticas. “Cuando yo estaba buscando oportunidades trabajaba para estos servicios donde manejas el carro (Uber, lift)… Vivo en Los Ángeles, entonces algunas personas creen que porque soy nieta de Pedro Infante ya tiene todo hecho, (que) tiene mucha ayuda, pero en mi caso no ha sido así. He tenido que trabajar por todo lo que tengo y sí me ha costado y ha sido algo bonito porque aprendes a apreciar lo que tienes y a seguir luchando”. Lupita también ha fungido como maestra de música para fortalecer su economía. Curiosamente cuando esta novel artista estuvo nominada al Grammy hace un par de años fue cuando más débiles estaban sus finanzas. “Mi momento donde me habían nominado por un Grammy, pero estaba más pobre que nunca. En mi mente yo estaba con la nominación y a la vez estaba (pensando) como que tengo que hacer otra cosa para poder sobrevivir para poder pagar todo lo que uno tiene que pagar, que el carro, que esto, que lo otro. En esa época hacía de todo, iba a cantar a fiestas, daba clases de música, daba clases de violín, piano, guitarra y voz”.

Aquí más historias de vida de celebridades que te interesarán Paola Turbay revela que también ha tenido varias crisis Paola Turbay, de Ana de nadie, confesó en la despedida de la novela que su vida parece perfecta, pero no lo es “me ha tocado comérmela toda”. ¿Qué más dijo? Entérate de las crisis de Paola Turbay Paola Turbay, de Ana de Nadie, entre lágrimas Mira lo que hizo la madre de JLo para que Ben Affleck volviera con ella ¡Qué suegra! Guadalupe, la madre de JLo reveló en tv que oró por 20 años para que Ben Affleck volviera con su hija. Aquí toda la historia. Entérate de los que hizo mamá de JLo para que su hija se reconciliara con Ben Affleck Mamá de JLo rezó por 20 años para que Ben Affleck buscara a su hija

Lupita, que es artista Sony Music lleva cuatro años de casada con Sonny y muchas de las situaciones que vive con él son su fuente de composición. “las canciones a veces son inspiradas en nuestros pleitos, en nuestro amor, como nos conocimos… Él es ingeniero de grabaciones entonces trabajamos mucho, escribimos canciones juntos”. Por ahora, Lupita Infante está trabajando en su próximo álbum. Dentro de los planes hay un dúo con la colombiana Diana Burgos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento