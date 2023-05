Brad Pitt, Ben Affleck, Britney Spears y otros 7 famosos que abusaron del alcohol

Cuando Brad Pitt se divorció de Angelina Jolie, desatándose un conflicto que perdura incluso hasta ahora, comenzó a abusar del alcohol por la tensión que la situación le producía. Claro que también hay que decir que el actor ya abusaba del licor y esa fue precisamente una de las causas de su ruptura matrimonial. Pitt reveló esta situación al New York Times al tiempo que dijo que tuvo que buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos. “Tenía sentados alrededor a un montón de hombres abriéndose y siendo honestos de un modo que nunca había escuchado”, dijo en su momento admitiendo que estaba ganando la batalla. “Fue una catarsis. Me sentí realmente libre porque pude enseñar mi lado más feo sin miedo a lo que pensaran”. En esa época le ayudaron el director David Fincher y el actor Bradley Cooper. Ahora Brad brinda con zumo de arándanos.

En el caso de Ben Affleck también fue su ruptura de Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos, la que ocasionó que el actor de Batman empezara su abuso por el alcohol. La situación llegó a tal punto que debió internarse en una clínica de rehabilitación. “Que tus hijos sufran es un dolo tan grande que es difícil de perdonar”, dijo en su momento cuando ya había superado el inconveniente.

En cuanto a Johnny Depp, ha sido un cúmulo de aspectos como su exceso de trabajo, su vida afectiva y en general, un ambiente bohemio y de rumba en que ha influido en su abuso por el alcohol. Son varios los episodios en los que Depp ha perdido el control. En 2014, subió a un escenario para entregar un galardón y apenas podía sostenerse.

Famosos que empiezan en el alcohol tempranamente

La temprana fama de Lindsay Lohan la convirtieron en una joven muy conflictiva que abusó de drogas y alcohol, incluso fue arrestada por conducir ebria. Algunos medios en su momento revelaron que la joven bebía 2 litros de vodka al día. En 2007, estrelló borracha su Mercedes y de nuevo fue detenida. Hoy está felizmente casada y rehabilitada. Reside en Dubai.

El actor de Ironman, Robert Downey Jr. tenía 8 años cuando su padre le ofreció marihuana, según él mismo lo reveló. Ahí empezaron sus excesos incluido el alcohol. También fue a la cárcel por conducir ebrio. Desde el 2005 está rehabilitado y su vida dio un giro radical.

Otra estrella a la cual la popularidad temprana golpeó fue a Britney Spears, quien lamentablemente todavía protagoniza imágenes donde deja dudas de su equilibrio emocional. Su adicción a drogas y al alcohol la llevó a dormir en un parqueadero. Ha estado en rehabilitación en varias oportunidades. Actualmente se dice que su matrimonio con Sam Asghari está en crisis, pero no es oficial.

La modelo Kate Moss anunció en 2018 que había dejado de consumir el alcohol, porque estaba afectando su la piel. La modelo había empezado a tener cercanía con el licor desde los 14 años y se decía que incluso desfiló en varias ocasiones ebria. La modelo perdió varios contratos, pero tras ingresar en una clínica de desintoxicación relanzó su carrera. Ha tenido recaídas, pero hace más de tres años superó su adicción.

Drew Barrymore comenzó cuando era un bebé en pantalla y su fama le llegó cuando no llegaba a los 12 años. Así mismo llegaron los vicios. A los 12 años fumaba marihuana, a los 13 aspiraba cocaína y vivía entre fiestas donde naturalmente tomaba alcohol. Fue así como a los 14 ya era paciente en una clínica de rehabilitación. En los años siguientes llegaron recaídas y luchas por superar la adicción. Finalmente ganó la batalla.

Mel Gibson también empezó temprano en el consumo del alcohol, a los 13 años. En sus años de juventud tuvo un accidente por conducir ebrio y pronto protagonizó noticias sobre sus excesos hasta llegar a clínica de rehabilitación. También tuvo recaídas varias hasta finalmente ser arrestado en el 2006 por manejar borracho. Entró en Alcohólicos Anónimos y desde entonces dejó el licor.

David Hasselhoff, el protagonista de El auto fantástico, ha tenido una dura lucha contra el alcohol por años. En el 2007 estelarizó un video que su hija colgó en el que é se arrastraba por el suelo para comer una hamburguesa. En el 2009 fue ingresado en rehabilitación y actualmente no es claro si se mantiene sobrio siempre.

“Yo era un borracho absoluto. Hice daño a muchas personas” fueron las palabras que dijo Anthony Hopkins, hoy con 85 años, cuando reveló que lo suyo con la bebida era asunto del pasado. Fue el 29 de diciembre de 1975, que dejó el alcohol cuando despertó en un hotel de Arizona sin recordar cómo había llegado allí. Empezó su terapia en Alcohólicos Anónimos y no volvió a beber. “Tras pedir ayuda, me di cuenta de que no era el único en el mundo. Había un montón de personas como yo, en mi misma situación, y los miedos que me atenazaban comenzaron a desaparecer. El es tal vez el caso más llamativo de un hombre que puede vencer una adicción lleva más de 45 años de sobriedad.

