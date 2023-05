‘La gorda’ Fabiola posa por primera vez después de la cirugía reconstructiva

La noticia en el entretenimiento de la semana ha sido la reconstrucción facial de la humorista Fabiola Posada, conocida como ´la gorda´ Fabiola e integrante del programa Sábados felices. Curiosamente hasta hace algunas semanas ´La Gorda´ no tenía ninguna intención de ir a un quirófano, pero todo empezó a cambiar en la pasada Semana Santa.

Fabiola, quien recibió a la revista Vea en la sala de su casa en exclusiva para hablar de los motivos que la llevaron a una clínica, esta vez por voluntad y de manera planeada, y posó también en primicia con su nuevo rostro, reveló que está feliz con los resultados, así como todos los detalles de la intervención que fue por partida triple.

Fabiola Posada no tenía intenciones de operarse

Todo comenzó cuando los doctores Jorge Leonardo Gagliano y Lina María Ussa, expertos en cirugía de reconstrucción, contactaron a la actriz de Sábados felices para proponerle ser parte de una iniciativa para operar niños y personas con defectos físicos y devolverles así la autoestima. Fabiola aceptó la invitación de los galenos, de hecho, hace pocos días le devolvieron el rostro a un hombre, que a causa de un cáncer en la boca perdió parte de su rostro y en breve, intervendrán a varios niños con labio leporino.

En una de las reuniones sostenidas el médico tentó a Fabiola con la posibilidad de una operación. “Me preguntó si había algo que yo me quisiera operar y le dije que la única parte de mi cuerpo que no me gustaba cuando me miraba al espejo era mi papada”. Posada fue sincera con él y le reveló que el tejido sobrante luego de perder, hace ya varios años más de 70 kilos, la incomodaba, sin embargo, no estaba en sus planes una intervención. “Le comenté que tenía dos comorbilidades delicadas como eran que mi corazón solo funcionaba al 40% y que tenía un problema de desnutrición, porque me descompenso cada rato por no querer comer. Le dije que si se le medía a eso y me dijo que podía buscar el momento indicado y hacerlo”.

Fabiola Posada a 18 días de su intervención facial Fotografía por: Leonardo Sánchez

El pasado 27 de abril, después de exámenes que revelaron que la actriz era apta para cirugía, Posada entró al quirófano para deshacerse del tejido sobrante que la incomodaba. Iba tranquila sin miedo. “Yo iba con mis doctores de la mano y les dije esperen. Entro con mis ángeles y arcángeles y con mi papá y mi mamá y les dije, ´entren conmigo´. Yo soy muy devota, así que estaba tranquila”.

Fue así como durante seis horas, la actriz fue sometida a una triple cirugía en la que todo el tiempo estuvo al tanto de lo que le hicieron. “Por mis comorbilidades no me podían someter a anestesia general así que fue parcial y no sentí ningún dolor”. Pero ¿quÉ fue exactamente lo que le hicieron los expertos a la actriz de Sábados felices? “Básicamente me subieron los cachetes, me estiraron el cuello y me quitaron la papada”. Posada quien asegura no haber sentido dolor en ninguna de las etapas de este proceso, ha tenido un de cicatrización perfecta y comenzó a maquillarse prontamente.

Aceptó que Vea le tomara fotos, aunque aclaró que aún le faltan dos meses y medio para desinflamar por completo. Volviendo a la cirugía, ella atribuye el éxito de esta al cuidado que tuvo su doctor en todo momento. “Me dijo que todo esto tenía que ser tan maravilloso para mí y que estaría tan feliz con mi rostro que nada me tendría que doler y así ha sido”.

¨Polilla´ tenía miedo

Fabiola también confesó a Vea que si bien es cierto su esposo, el también comediante Nelson Polanía “Polilla” le preguntó la noche anterior si estaba segura de la intervención, ella no dudó en ningún momento. “Él tenía miedo porque me ha visto varias veces enfrentando la muerte, era apenas natural. Pero le dije: ´es la primera vez que entro de manera consciente a un quirófano, las otras veces lo he hecho de urgencias y al borde de la muerte´. Esta vez lo hice por mí, porque quiero siempre dar la mejor versión de mí. Ahora me gusta lo que veo. No lo hice por nadie más”, puntualizó la humorista que cumplirá 60 años en septiembre.

