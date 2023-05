Paola Turbay, de Ana de Nadie, entre lágrimas “he tenido crisis en mi matrimonio”

Paola Turbay se ha convertido en todo un ejemplo para las mujeres colombianas, pues pareciera tener la fórmula mágica para ser exitosa en sus distintas facetas, tanto como profesional, como esposa, madre e incluso como sido emprendedora, en varias ocasiones. La actriz que fue Virreina Universal de la Belleza en 1991 se convirtió con el tiempo en la beldad preferida de los colombianos. Ha sido presentadora, modelo y actriz. Con su estelar de Ana en la novela Ana de nadie regresó a la actuación en Colombia, pues también estuvo un largo tiempo fuera, más exactamente en Estados Unidos, donde también trabajó en diversas series como The Closer, True Blood y estelarizó Cane. Todos roles muy bien comentados; sin embargo, con su papel en la novela de RCN está viviendo un momento único, que ella también ha resaltado en las entrevistas que concede. Justamente por esa satisfacción personal y profesional que este estelar le ha dado a su carrera, Paola fue la encargada de dar unas palabras en el almuerzo de despedida de la producción que se celebró hace unos días en Bogotá.

Allí en medio de sus compañeros actores y del equipo técnico y de producción de la novela, Paola se sinceró y se refirió a las crisis que ha vivido.

¿Qué dijo Paola Turbay ?

La protagonista de Ana de Nadie comenzó diciendo que estaba muy agradecida con el proyecto porque fue más allá del entretenimiento y se convirtió en todo un tema de conversación de los colombianos. “Lo más importante de Ana de Nadie es la manera en que todo el mundo ha conectado… Se volvió un tema de conversación, todos los días a donde yo voy la gente dice Ana, es la historia de mi mamá, la historia de mi hermana…”, dijo la bogotana revelando que le llegan cartas de muchas partes donde le cuentan que conocen casos como el de Ana Ocampo o como el de alguna de sus amigas en la ficción.

Enseguida Turbay mencionó el privilegio que sentía al hacer parte de un proyecto donde todo fluyó. “Muy pocas veces se alinean los planetas para que todo resulte y tener la fortuna de participar es una bendición para todos…no solo para mí…”, mencionó la exreina donde resaltó el trabajo de todo el equipo para que la producción fuera impecable que comparó con un relojito. “Todo fue tan bonito y tan perfecto”.

A medida que fue hablando el discurso se puso más emotivo hasta llegar a un momento aún más sentido cuando se refirió a la manera como ella misma se afectó con su más reciente interpretación. “Para mí personalmente ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida… estas historias hacen catarsis… yo puedo parecer la mujer de la vida perfecta… (pero) a mí me ha tocado comérmela toda, pasar crisis, sufrir, he pasado crisis… he tenido crisis en mi matrimonio con mis hijos…”, dijo con la voz entrecortada dejando al descubierto una enorme sensibilidad y aspectos de su vida privada que no se conocían. Indicó que fue a través de su trabajo que pudo trabajar temas pendientes de su vida y eso también lo agradeció: “Agradezco a ustedes haberme llamado, habían podido llamar a cualquiera”. Al final de sus sentidas palabras prometió recordar a cada uno de los integrantes del equipo de Ana de Nadie. “Nunca los voy a olvidar… los voy a llevar por siempre en el corazón y en el alma...” y seguidamente fue aplaudida por todos los asistentes a la despedida.

