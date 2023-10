Lorna Cepeda, ‘La Peliteñida’ de ‘Betty la fea’, se casó en secreto ¿Con quién?

Lorna Cepeda es una actriz colombiana que goza de gran reconocimiento en la televisión nacional e internacional, gracias a su papel de Patricia Fernández (‘La Peliteñida’) en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea. Además, ha brillado en otras producciones, como Chepe Fortuna, Casa de reinas y Casados con hijos.

Toda esta fama ha hecho que millones de personas se interesen por la vida privada de la cartagenera, quien sorprendió al confesar que ahora es una mujer casada.

¿Cuándo se casó Lorna Cepeda, de ‘Yo soy Betty, la fea’?

En una entrevista para el programa de YouTube de Eva Rey, a la actriz de 52 años se le preguntó por su pareja. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando reveló que hace varios meses juró amor eterno en el altar.

“Me casé el 12 de junio de este año”, comentó Cepeda, lo que dejó sorprendida a su entrevistadora, quien le preguntó más detalles sobre este matrimonio civil que se realizó en México, con total hermetismo y de manera sencilla.

“No fue mi familia ni siquiera porque fue como de un momento a otro que dijimos: ‘Ya, casémonos’; entonces fueron unos amigos como testigos, que debían ser mexicanos ¡Divinos ellos! Y ya, nos casamos, fuimos a la playa y comimos sushi ¡Eso fue todo!”, agregó.

Sobre su ‘luna de miel’, Lorna Cepeda dijo acordarse muy poco. Incluso, en medio de la entrevista le escribió a su esposo para preguntarle si esa noche habían tenido relaciones íntimas, a lo que este le respondió que sí.

¿Quién es el esposo de Lorna Cepeda?

Así como lo fue su boda, el hombre que conquistó a la colombiana suele mantenerse alejado de los lentes y la opinión pública.

Se trata de Juan David Morelli, un empresario colombiano que, debido a su trabajo, se encuentra radicado en México. Lo conoció hace varios años e iniciaron una relación en 2020.

Dos años después de comenzar su noviazgo, Morelli le propuso matrimonio a Cepeda y ella, sin dudarlo, aceptó casarse con él. Así lo mostró a través de una publicación de Instagram, en cuya descripción escribió:

“En 2004 me preguntaron si me volvería a casar y dije que no; pero en 2022 dije ‘sí, y mil veces sí'. No soy mucho de expresar cosas románticas, quien me sigue sabe que es así. Hoy quiero compartir mi felicidad con este hombre, un gran compañero que me hizo cambiar mi pensamiento, mi percepción sobre la pareja, con quien he aprendido bastante y con el que vuelvo a creer que dos es más chévere (...) Tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, ¿y saben que?, todo ha valido la pena”.

¿Quién es el exesposo de Lorna Cepeda?

En noviembre de 2001 y tras siete años de relación amorosa, la artista se casó con Eduardo Paz, un argentino que manejaba su carrera como actriz. De hecho, fue gracias a este hombre que se le conoció inicialmente como Lorna Paz, pues ella decidió adoptar este apellido en su nombre artístico y así desligarse de su hermana Angie Cepeda, otra reconocida actriz.

“Como ella empezó en la actuación antes que yo, a mí me fue mal siendo su hermana porque yo no existía, era ‘la hermana de Angie’. Yo quería hacer mi carrera sola y me daba terror que ya hubiera una famosa en la familia”, explicó hace años en una charla con el diario argentino El Clarín.

Luego de dos años y dos hijos: Nathaniel y Mariano, el matrimonio entre Lorna Cepeda y Eduardo Paz terminó.