Lady Noriega tuvo lío con falsas pastillas para adelgazar: “Eran anfetaminas”

Lady Noriega cumplió 30 años de carrera televisiva en 2022, aunque su nombre se dio a conocer primero en el campo del modelaje y los reinados, pues antes de actriz y cantante se desempeñó como candidata al Concurso Nacional de la Belleza.

Durante sus tres décadas de trayectoria, la monteriana ha sufrido drásticos cambios en su apariencia que, incluso, le han costado una gran cantidad de críticas y comentarios malintencionados.

Lady Noriega tuvo grave problema con falsas pastillas para adelgazar

Su reconocimiento como una de las mujeres más bellas del país le ha hecho someterse a varios procedimientos y tratamientos que le han permitido conservar su figura a pesar del paso del tiempo.

Hace varios años, por ejemplo, le aconsejaaron ir a un médico que, supuestamente, conocía de un tratamiento efectivo para bajar de peso. Sin embargo, la recomendación de su colega resultó convertida en un dolor de cabeza, pues le recetaron medicamentos que, sin ella saberlo, estaban mezclados con anfetaminas y otras sustancias nocivas.

“Yo me tomé la pastilla y sentí que me bajaba la nota. Estaba más tranquila, todo lo veía en cámara lenta. ¡No me acordaba de comer! O sea, esa vaina era totalmente efectiva”, comentó Lady Noriega en una entrevista que brindó a La red, programa de entretenimiento del canal Caracol.

Al darse cuenta de lo que estaba consumiendo, la exnovia del Tino Asprilla dejó de lado su tratamiento, pues bastante aterrada quedó de saber el daño que podría causarle a su propia salud.

“Y yo dije: ‘¿Qué? ¡Bendito! ¿Eso es lo que yo tomo?’. En las noticias decían que eso lo revolvían con anfetaminas, que eso tenía medicamentos químicos, que tenían cosas que causaban efectos diferentes en el organismo”, concluyó.

La carrera de Lady Noriega

Contrario a lo que muchos podrían pensar, el primer trabajo de la monteriana no fue en el mundo del espectáculo, pues a sus 17 años, y con el afán de pagar sus propias cuentas telefónicas, recibió sus primeros pagos como instructora de natación para niños en la piscina olímpica de Medellín y de aeróbicos en gimnasios.

“El modelaje era un gusto y algo que pertenecía más a mis sueños, pero yo lo hacía esporádicamente. Entonces como yo entrenaba muy fuerte en la piscina olímpica de Medellín e hice todos los cursos, comencé a trabajar muy joven allí. Pero eso sí fue pura necesidad de pagar mis cuentas telefónicas, que para la época eran muy costosas, entonces yo no quería que mis papás me molestaran por cuánto hablaba o no, entonces yo misma lo costeaba”, comentó en una entrevista para Kienyke.com.

En 1991, cuando tenía 21 años y se desempeñaba como modelo profesional, Lady Noriega se convirtió en la representante del departamento de Córdoba en el Reinado Nacional de Belleza y sus medidas 90-60-90 se robaron toda la atención de los espectadores, aunque fue Paola Turbay quien se llevó la corona en aquella edición.

Inició en la televisión como presentadora de Magazine Variedades. Desde entonces, ha brillado en proyectos como Pandillas, guerra y paz y MasterChef Celebrity Colombia. No obstante su papel más importante fue como Pepita Ronderos en la primera temporada de Pasión de gavilanes.