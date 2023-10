La triste historia del imitador de Alci Acosta en ‘Yo me llamo’

Yo me llamo se mantiene como uno de los programas más vistos de las noches de la televisión colombiana. Los concursantes cada vez mejoran más su nivel de imitación, y los jurados afinan más sus oídos para hallar al doble perfecto. Cada noche, los participantes se luchan su permanencia en el formato del canal Caracol y buscan ganarse algunos de los premios que ofrece esta temporada.

El artista que le da vida a Alci Acosta en Yo me llamo, vivió recientemente un emotivo momento cuando logró ganar 100 millones de pesos por su buen desempeño. En medio del nostálgico momento, que hizo llorar a Amparo Grisales y a César Escola, el concursante habló de algunos de los difíciles momentos que ha atravesado con su familia y de cómo aquel dinero le caía como anillo al dedo.

“Yo la verdad tengo una relación muy hermosa con Dios, con el programa, con todo. Mi mamá se fue hace poco, fue una de las víctimas del COVID-19 y pues tengo una relación muy hermosa con ella. Yo sentí que era por ahí que estaba el premio”, reveló Jhonny García Vélez, nombre de pila del imitador.

El doble de Alci Acosta destapó un drama familiar al hablar de su premio en Yo me llamo pic.twitter.com/llnngcZSQR — Ana (@PuraCensura) October 6, 2023

El participante se llevó el dinero luego de escoger el busto de la imitadora de Petrona Martínez. Aseguró que algo en él le había dicho que la millonaria cifra se encontraba dentro de aquel contenedor. “Yo sabía que estaban ahí, yo sabía que la Petrona me iba a dar esa felicidad. Estaba en duda de si pasaba o no pasaba, y ahora la noche cambia y soy el mejor de la noche llevándome el premio más grande”, relató. En esa ocasión, el doble de Alci Acosta cantó El preso No. 9.

¿Qué dijo Alci Acosta de su imitador?

La presentación del artista no solo impactó a los jurados del concurso y al público, también impresionó a Alci Acosta, quien le envió un mensaje especial. El maestro, a través de un video, le agradeció a su imitador por representarlo en Yo me llamo y lo felicitó por su desempeñó, que le significó la suma mencionada.

“Desde mi querido pueblo de Soledad, acabo de ver el momento hermoso, precioso, de mi ‘Yo me llamo’ ‘Alci Acosta’. Lo felicito, lo hizo supremamente bien, espero que siga siempre por ese camino. Muchas gracias por siempre recordar a este servidor”, expresó Acosta.