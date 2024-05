La Barbie colombiana, Tatiana Murillo, reveló la millonada que gastó en cirugías

Tatiana Murillo, la paisa de Caicedo, Antioquia que decidió que quiere verse como la Barbie Colombiana hace ya un buen tiempo y después de una veintena de cirugías luce similar a la famosa muñeca de Mattel se ha convertido en una de las generadoras de contenido más polémicas del ciberespacio. Sin ningún tapujo ella ha revelado fotos de cómo se veía antes de comenzar ese proceso de transformación y por supuesto, los comentarios en redes sobre su innegable cambio no se hacen esperar. Para Murillo el tiempo se ha convertido en aliado de lo que llama su propia venganza, ya que recuerda que de niña sufría matoneo y acoso por su apariencia. Ha revelado que no se sentía bonita y que a muy temprana edad, hacia los 12 años, tuvo su primera cirugía que fue una rinoplastia.

La Barbie colombiana odiaba la muñeca de Mattel

En aquella época soñaba con lucir distinta, pero como no sentía ninguna similitud con las Barbies y eran otras las niñas apodadas con ese nombre por bellas, llegó a odiar a la famosa muñeca, que terminó inspirándola a transformarse.

El cambio de vida y de apariencia la ha convertido en una figura de las redes sociales y cuanta con millones de seguidores con los que ella comparte sus vivencias.

Hay que mencionar que las cirugías que se ha mandado a realizar incluyen rostro y varias partes de su cuerpo, pues no solo deseaba ver la cara de Barbie en la suya, sino también su torneada silueta.

La influencer recientemente tuvo una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores y uno de ellos le preguntó algo sobre lo cual había mucha especulación “¿Cuántos millones se necesitan para verse como la Barbie colombiana?”. Tatiana dijo escuetamente 500 millones de pesos aproximadamente. La suma ha generado comentarios varios, teniendo en cuenta que se trata de una cantidad jugosa e inalcanzable para la mayoría de colombianos, donde el salario mínimo mensual es casi 500 veces menor.

Los comentarios, por supuesto, van desde quienes la ven linda y muy parecida a la muñeca a quienes creen que la suma invertida no ha hecho efecto. Sin embargo ya sabíamos que a Tatiana los comentarios no es algo que la faceta. Anteriormente había mencionado que después de haber soportado varias cirugías no iba a poner atención a opiniones de gente que ni las cordales se ha sacado.

