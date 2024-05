Así se veía antes el modelo que lleva 30 cirugías para parecerse a Ricky Martín

En distintos medios latinoamericanos como ‘Lo sé todo’, ‘People en español’ y ‘Primer impacto’ ha aparecido el rostro del modelo argentino Fran Mariano. La noticia sobre él, en realidad, es sobre Ricky Martín, pues en medio de una especie de obsesión, este argentino ha hecho hasta lo indecible por parecerse al puertorriqueño de ‘Living la vida loca’.

El mismo Fran ha comentado en las varias entrevistas que ha dado que fue a sus 16 años que comenzó su afanosa búsqueda por verse como Ricky, pues muchos le hallaban unos rasgos o aire similar. Al parecer, para él no era suficiente tener un aire al puertorriqueño.

Han sido 30 cirugías las que ha tenido Fran, no obstante no ha conseguido su objetivo y en cambio, se ha enfrentado problemas médicos y de autoestima a lo largo de su vida.

Modelo que quiere parecerse a Ricky Martin ha estado en riesgo de morir

También comentó que muchos cirujanos le advirtieron de lo inadecuado que podía resultar buscar lucir como otra persona. Su terquedad en la meta por poco le cuesta la vida. A cambio de operaciones gratuitas permitió procedimientos que resultaron atentado contra su cuerpo.

Así se veía (foto de la derecha) antes el modelo que lleva 30 cirugías para parecerse a Ricky Martín Fotografía por: instagram

“Ricky es mi obsesión, mi sueño (... )¿Quién es la persona que todo el mundo ama?, ¿quién es que a todo el mundo le gusta, hombres, mujeres? Y dije, Ricky Martin”, comentó en ‘Primer impacto’.

Hasta el momento, Fran lleva tres operaciones en el mentón, modificaciones en los pómulos, cuatro en la nariz, lifting en el cuello, liposucción en la papada, tres procedimientos en el tórax, aumento de glúteos y uso habitual de bótox en los labios.

Actualmente, el modelo padece de molestias derivadas de sus operaciones como trastornos de sueño. Responsabiliza al cirujano Aníbal Lotocki, quien le aplicó aceite de motocicleta, lo que le causó severos problemas de salud, pues desde entonces Fran ha perdido sensibilidad en la mitad de su rostro y parte de su capacidad visual. “No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento mentón. Cuando tomo champagne a veces tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca (...) Tengo silicona en los labios, en los pómulos, en las cejas, todo eso hay que sacarlo de a poco con tratamientos”, mencionó .

ANtes de querer ser como Ricky Martín, Fran fue obeso

En ‘Primer Impacto’ Mariano también contó que de niño tuvo serios problemas de autoestima.”Tuve una infancia muy disfuncional donde encontré refugio en la comida”, contó Fran al programa ‘. Comió y subió tanto de peso que un día no pudo amarrar los cordones del calzado. LLEgó a los 440 kilos. Su situación se hizo foco de acoso.

Esto lo llevó a participar en el reality para personas obesas ‘Cuestión de peso’, gracias a este programa tuvo un antes y un después en su vida. Allí alcanzó su peso ideal, al salir del espacio se enfocó en parecerse a Ricky Martin. Así lucía antes de empezar esta transformación.

Fran estuvo recientemente hospitalizado a causa de una infección grave en uno de sus pies, originada por una sustancia que le inyectaron en sus glúteos, y existe el riesgo que si la infección no mejora podría perder unas de sus piernas.

