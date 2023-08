La Barbie colombiana tiene 30 cirugías. Así quedó con la última: “me veo terrible”

Los influencers de Colombia y el mundo suelen publicar en sus redes sociales todo, o casi todo, lo que ocurre con sus vidas. Tatiana Murillo es una de las generadoras de contenido que más polémica genera en Colombia. Es conocida como la ‘Barbie colombiana’ y, generalmente, se convierte en tendencia cada vez que se realiza una nueva cirugía.

Tatiana Murillo, la ‘Barbie colombiana’, respondió a críticas

La modelo comenzó a hacerse cirugías para ser imagen de una reconocida marca y para parecerse a la famosa muñeca Barbie, por lo que ha sido fuertemente criticada por los internautas.

Recientemente, un usuario le preguntó: “Tatiana Murillo, ¿cómo haces para que no te afecten los comentarios?”. Sin mayor reparo, la modelo contestó tajantemente y de manera muy directa: “¿Ustedes creen que después de 30 cirugías a mí me va a afectar el comentario de alguien que no se ha sacado ni las cordales?”, dijo inicialmente.

Luego, mostró su más reciente procedimiento en su rostro y agregó: “cariño, así me veo, terrible. Cosas que lo dejan impresionado a uno de todas las experiencias que uno tiene en cirugía…O sea, no puedo abrir los ojos, dormí sentada como unas dos horitas, pero amanecí regía, divinamente, con unas ganas para irme al centro de Medellín para seguir grabando, porque no me duele absolutamente nada y para mí eso ya es ventaja. Me veo terrible, sí, terrible, pero no me duele absolutamente nada”.

Pese a sus declaraciones, los internautas continuaron criticando a la generadora de contenido. “Le afectó tanto que se hizo 30 cirugías”, yo solo le envidio la plata que tiene para hacerse sus cirugías”, “es la plata de ella. Su cuerpo y si le gusta verse así y se siente bien perfecto”, “afectada sí estás, no aceptas como eres”, “ella me cae bien”, “me parece muy real se muestra como es”, “se tiene que operar para sentirse bien, eso está peor”.

¿Qué cirugías tiene Tatiana Murillo, la ‘Barbie colombiana’?

La modelo ha pasado por el quirófano muchas veces. Entre los procedimientos que se ha realizado, se encuentran siete levantamiento de cejas, también se ha sometido a aclaramiento de piel, tiene rinoplastia, que se la realizó cuando tenía 13 años, queiloplastia, liposucción, entre otras.