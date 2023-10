Kimberly Reyes recordó su lucha contra la depresión: “Me cortaba los brazos”

En octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y la actriz colombiana Kimberly Reyes se pronunció a través de sus redes sociales, recordando que padeció depresión hace varios años.

En su declaración, la barranquillera aseguró que llegó a atentar en contra de su propio cuerpo, pues consideraba que esa era la manera perfecta para escapar de su realidad.

Fotografía por: Instagram

La lucha de Kimberly Reyes contra la depresión

Según comentó la reconocida actriz de 35 años, en su adolescencia llegó a cometer algo conocido como lesión autolítica no suicida, una acción autoinfligida que causa dolor o lesiones superficiales, pero que no tiene como objetivo quitarle la vida a la persona que lo realiza.

“Ha lo largo de mi vida he tenido varios episodios en los que he sufrido de depresión. Cuando era mucho más joven, que estaba adolescente, sufría de algo que se llama cutting, que es algo muy diferente a lo que las personas piensan, pues creen que es llamar la atención (...) Yo me cortaba los brazos, por eso tengo este tatuaje de corazoncito aquí en el antebrazo, en el que tengo todas mis cicatrices. Esa era mi forma de mitigar el dolor, pero gracias a Dios pude procesar eso y descubrí que ir a terapia no estaba mal”, comentó a través de una historia que colgó a su cuenta de Instagram.

Y aunque en su video Kimberly Reyes muestra algunas de las cicatrices que le quedaron de aquella época, también dejó saber que se practicó a una cirugía reconstructiva para borrar aquellas huellas del pasado.

Puedes leer también: Pipe Bueno enfrentó a Amparo Grisales por críticas a su ropa en ‘Yo me llamo’

El mensaje de Kimberly Reyes por la salud mental

Esta no es la primera vez que Reyes expone esa compleja etapa de su vida, pues hace poco envió un emotivo mensaje en el cual invitó a buscar atención profesional, en caso de que exista alguna afección, y extendió una invitación a ser más empáticos con quien padezca una enfermedad de este tipo.

Te puede interesar: Lorna Cepeda, ‘La Peliteñida’ de ‘Betty la fea’, se casó en secreto ¿Con quién?

“No sean tan duros con ustedes mismos, Dios nos ha regalado a cada uno un poco de su chispa e infinito amor para estar aquí. Trabaja en lo que tengas que trabajar para ser tu mejor versión y amarte como tal ¡No está mal buscar ayuda en profesionales o en esas personas que te aman! ¡Estamos prestados aquí, es hora de ser felices! Gracias a mi familia, amigos, mentores y a todos los que con un mensajito me han levantado el ánimo en mis días grises, aun cuando el mundo me viera feliz por fuera”, aseveró en aquella ocasión.