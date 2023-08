“Empecé de cero”: Jorge Rausch, de ‘Masterchef Celebrity’ sobre sus inicios

Muchos aspirantes a cocineros quieren ser como Jorge Rausch, el prestigioso chef cuyo nombre se asocia con éxito. Lo que pocos conocen, es que, para llegar a este punto, el jurado de Masterchef Celebrity pasó por momentos difíciles en sus inicios. El bogotano descubrió su pasión por la cocina cuando estudiaba en Israel. “Vivía con mis compañeras y me puse de acuerdo con ellas para que lavaran la loza mientras yo cocinaba. Me empecé a encarretar, compré libros de cocina y al año estaba estudiando en Inglaterra”.

Cuando salió de la escuela tuvo su primer trabajo, en Le manoir aux quat’saisons, uno de los mejores restaurantes del mundo. “Al principio es muy duro, sobre todo en mi caso, que empecé tarde, además arrancar en Europa siendo uno colombiano no es fácil. Empecé de cero y por ocho meses hice la comida del personal”.

“Fue una experiencia que atesoro”, Jorge Rausch sobre sus inicios

Los gritos, la presión sicológica y el esfuerzo físico que se muestran en el famoso Hell’s Kitchen, que conduce Gordon Ramsay, eran parte del trabajo. “Era Inglaterra, en los años noventa, principios de los 2000 y lo de Gordon es exacto, así era la cocina literalmente, así de duro. Cuando uno está en ese tipo de restaurantes, sobre todo al principio, uno limpia mucho más de lo que cocina”. Pero, así como en muchos de los días que tenía libres quería renunciar, el restaurante también le mostró su cara amable. “Hay historias de dolor, pero el tiempo fue productivo, fantástico, interesante, era uno de los mejores sitios para aprender en el mundo. Al final, terminé con muy buenos amigos y fue una experiencia que atesoro y que me formó como cocinero”.

Son muchas las historias. “Una vez hice algo mal y el jefe de la sección me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó. Fui a donde el chef, le conté y le dije que la próxima vez que el tipo me pegara le iba a devolver. Y me respondió “Si usted le devuelve yo lo echo”. El episodio no se repitió, pero no puedo decir que se relajó la presión. Eso no existe. No es como que uno va se queja y lo tratan mejor”.

Y hasta una historia que lo llena de orgullo, tuvo su lado gris. “Raymond Blanc, el chef patrón que tenía dos estrellas Michelin, trajo de incógnito a un crítico gastronómico a comer muchas veces. Al final nos reunieron y comentó sobre los fallos de varias comidas, criticó todo, pero dijo que había una sopa de berros que era espectacular, que era de tres estrellas Michelin, y resultó que esa sopa la hacía yo todos los días. Pero cuando llegamos a la cocina, al servicio siguiente, el chef ejecutivo lo que hizo fue montármela. Yo creo que le dio rabia que lo que más ponderaron lo hizo un colombiano por ahí, y no uno de los cocineros que había traído”.

El propósito de Jorge Rausch en ‘Masterchef’

El chef de Masterchef Celebrity reflexionó acerca de las experiencias vividas y sacó una valiosa información. “Hay muchas dificultades en la vida y lo único que sirve es echar pa´lante, es la forma en que uno afronta la vida y trata uno siempre de superarse, de salir adelante, de hacer las cosas bien. Siempre que llegan dificultades, hay grandes oportunidades que hay que aprovechar”. Y precisamente, el reality de cocina le brinda el beneficio de brindar herramientas, no solo a los participantes, sino al público en general. “Estar en MasterChef me da la oportunidad de enseñarle a la gente a cocinar, a enamorarse de la cocina. Es lo que más me gusta hoy, y no necesariamente desde un punto de vista muy técnico”.