MasterChef: seguidores tildan de envidiosa a Martha Isabel Bolaños con Zulma Rey

En el reciente reto de salvación, Zulma Rey presentó una plato denominado ‘Gracias a la vida’, que constaba de ñoquis en salsa roja Amatriciana.

Jorge Rauch fue el primer chef en probar la preparación: “Los ñoquis están ricos, ¡bien jugado! está bien sazonado y sobretodo resalta un despliegue de técnicas siendo ñoquis, que me encanta ver”, dijo.

De igual modo, Nicolás de Zubiria quedó encantado con el plato: “En esta competencia hemos tenido a varios personajes como tú ,vienen sin mucho conocimiento, se ponen a estudiar y se vuelven los personajes a vencer y más difíciles de batallar ¡Fantástico!”.

“Es importante rescatar cómo llegaste y cómo te vas. Se ve un cambio impresionante. Siempre que tengas una pasta con productos del mar, el queso queda por fuera, porque los productos de mar, estrictamente, no llevan queso parmesano ¡Te felicito porque estás creciendo mucho!”, aseguró Christopher Carpentier.

Martha Isabel Bolaños opinó sobre el triunfo de Zulma Rey

Cuando los treces jueces dieron el veredicto de la prueba, aseguraron que calificaban el plato, más no la persona, ni los gustos de los chefs. “Elegimos el plato que nos comeríamos y ese plato fue el de Zulma Rey”, dijo el chef chileno.

La actriz celebró, se quitó el delantal negro y subió victoriosa al balcón. “Yo creo que esta fue la segunda victoria más importante. La primera, fue el primer reto de eliminación y realmente todavía estaba muy novata y no sabía cómo pasar por el fuego, y ahora tengo mucha confianza. Me estoy salvando de un reto de eliminación, y eso me hace muy feliz”, dijo Zulma

Frente a lo sucedido, Martha Isabel Bolaños hizo un comentario que generó opiniones divididas entre los televidentes. Esto dijo la actriz: “Si Carolina y Juliana hubieran venido, Zulma no hubiera tenido la oportunidad de subir”. Aquí el video del momento.

Por supuesto, los internautas no dudaron en reaccionar: “Martha es muy envidiosa”, “a mi me encanta que Zulma gane los retos”, “Martha se toma muy enserio la competencia”, “Zulma está dejando callados a todos con sus preparaciones”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

