“Lloré mucho”: ‘El Tigre’ sobre cómo grabó El man es Germán después de su infarto

El famoso ´Tigre´ de El man es Germán ha vuelto a la pantalla con la retransmisión de El man es Germán. Hace un tiempo el actor que lo interpreta, Jesús Forero, había sido noticia justamente por un problema médico que lo incapacitó y lo tuvo muy delicado de salud. No obstante, él no había detallado en lo que ocurrió después. En entrevista exclusiva para Vea confesó que cuando trabajó en la última temporada de la comedia lloró por las secuelas que le había dejado el infarto cerebral que padeció. También contó cómo está de salud hoy.

Jesús Forero comenzó desde muy niño en la televisión. Su primera aparición cuenta fue en Sábados felices donde obtuvo el segundo lugar vestido como Napoleón Bonaparte. “El dinero que me gané, a los 7 años, lo invertí en la matrícula para estudiar actuación”. Así poco a poco, empezó una carrera como actor “y durante varios años perseguí un personaje importante”, cuenta Forero, que ha vuelto a estar en pantalla y que en la calle lo reconocen frecuentemente con un ´hola tigre´.

La oportunidad de oro llegó, después de grabar una temporada de Padres e hijos, donde encarnó al hijo adoptivo de Tommy Vásquez, cuando lo llamaron para Las detectivas y el Víctor. En el 2009 sus creadores, Juan Manuel Cáceres y Héctor Alejandro Moncada, pensaron que era buena idea hacer un spin off de la novela e idearon El man es German. Así Jesús volvía a encarnar a Jonatan o ´el tigre´ ahora como hijo de los protagonistas Santiago Alarcón y Heidi Bermudez. La pasión por la actuación del pequeño de 13 años era tal que seguía preparándose. “Recuerdo que pagaba 70 mil pesos de mensualidad en la escuela de actuación Sueños en escena”.

Jesús Forero, 'El Tigre' reveló que grabó la última temporada de El man es Germán después de su infarto y sufrió con las secuelas del grave episodio Fotografía por: Leo Sánchez

En grabación Jesús Forero llegó a su mayoría de edad y a pesar de su juventud, ya contaba con una estabilidad financiera, que admite también lo llevó a excesos. Rumba, trago y mujeres. También descuidó su salud y no calculó que con el paso de los años, esto traería consecuencias.

Para el 2019, RCN anunció una nueva temporada de El man es Germán. En la nueva trama Jonatan o ´el tigre´ interpretado por Forero, ya era mayor de edad y su personaje cobraba mayor importancia que que asumía el reto de ser padre a temprana edad.

“No me cuidaba”, Jesús Forero sobre una de las causas de su infarto cerebral

El actor, por aquel tiempo de 23 años, tuvo un infarto cerebral en pleno estudio de grabación y por supuesto, debió dejar el trabajo por varias semanas. “Sufro un infarto cerebral el 23 de enero, me dio en el set, me dio grabando la última temporada de German”, recuerda el artista que también se desempeña como profesor de actuación, reconociendo que identificó la causa de su mal. “La verdad y básicamente entre mis 17 y 19 años tuve una etapa complicada. Me había separado de mis papás, de una pareja… Fueron años críticos donde no me cuidaba, me alimentaba muy mal, dormía mal, tomaba muchas bebidas energizantes y trasnochaba un montón; el cuerpo me cobró factura”.

“Me encerraba en el baño a llorar”, Jesús Forero

Después de pasado el peligro, pues también hay que señalar que su vida misma estuvo en riesgo, Jesús se sometió a una serie de terapias para recobrar su normalidad. El infarto cerebral le había quitado algunas de sus habilidades motoras y también tuvo consecuencias en su sensorialidad y hoy confiesa que incluso, tenía problemas de memoria que no le permitían dar todo en el trabajo; pero él quería regresar pronto, no solo por el gusto de hacerlo, sino porque su economía lo necesitaba. “Te voy a confesar que sufrí mucho para grabar después… Llevaba dos o tres años sin grabar, yo quería volver al set y vuelvo casi como un protagónico de la historia y me pasa eso. Después del infarto duro un mes fuera luego, otro mes en recuperaciones, mi ansiedad de volver al set era tremendísima…”.

Lamentablemente el regreso le causó mucho sufrimiento, que debió padecer discretamente, pese a que estudiaba los libretos, llegado el momento no recordaba sus líneas. “Debo confesar que fue difícil volver a memorizar, yo lloré mucho, me encerraba en el baño de producción a llorar. Oraba, lloraba y decía: ´ Dios mío, yo me los aprendí…´ Hubo momento donde perdía la línea, pero mis compañeros fueron generosos y amorosos conmigo y me permitían volver a hacer la escena”.

Pero no solo era el ejercicio de memorizar y decir su letra. “Duré seis meses en terapia y como un año me demoré para volver a ver el color rojo…Tuve que volver a aprender a hablar, a recordar palabras. Físicamente también me costó, por ejemplo, no atrapaba el balón. Me costó recuperar la fuerza hasta para cargar a mi hija (Mariana)”

¿Cómo luce y se siente actualmente Jesús Forero?

Solo hasta dos años después, es decir hacia el 2021, comenzó a volver a sentir plenitud física. “Pude volver a lavar los platos, a cocinar a cargar cosas sin dificultad”.

Actualmente no padece ninguna secuela de ese grave episodio, pero no lo olvida porque le dejó una lección inolvidable: “Siento que al final queda algo para toda la vida. Sé que uno es más propenso a un ataque, entonces te cuidas y cambias hábitos. He trabajado el tema del estrés… vivía demasiado estresado; cuando no me salía lo planeado, golpeaba cosas o caminaba estresado, hacía cosas que me lastimaban internamente. Actualmente me he enfrentado a situaciones complejas y he podido llevar todo con más calma, con ejercicios de respiración, terapia”.

Después de El man es Germán el trabajo actoral ha estado intermitente. Forero ha actuado en Enfermeras, una producción regional llamada Madreselva, una producción de terror de Netflix titulada Mi encuentro con el mal, la película cristiana Milagro de fe y actualmente se dedica a sus proyectos propios.

