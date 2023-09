Exesposa de Marco Antonio Solís lo acusa de robarle su fortuna: “era mala persona”

Beatriz Adriana, ex esposa de Marco Antonio Solís y madre de su hija mayor, sorprendió a los seguidores del famoso Buki al acusarlo de haberle robado su patrimonio años atrás cuando la pareja se separó.

La también cantante de música ranchera expresó, mediante sus redes sociales, que no había dicho nada antes porque estaba de por medio su hija, pero como ya es adulta y el tiempo ha pasado, no callará más. Así mismo, las declaraciones de Adriana se constituyen en el abrebocas o anuncio de un libro que lanzará donde asegura contará todo lo que ocurrió cuando Marco Antonio la dejó.

Recordemos que Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana se casaron en 1983 y tuvieron a una hija, a quien llamaron también Beatriz Adriana Solís. En 1987 la pareja se divorció. En 1993 Solís se volvió a casar con Cristina Salas, con quien tiene tres hijos. Salas también se ha visto salpicada por las declaraciones de Beatriz.

Actualmente Marco Antonio está casado con Cristina Salas. Fotografía por: Getty Images

Lo que Marco Antonio Solís le habría robado a su ex

Adriana Beatriz aseguró que Marco le quitó un estudio de grabación, un campo de golf y tres casas que estaban a su nombre. También reveló que fue ella quien lo apoyó al comenzar su carrera.

“Marco no tenía ni carro y creí que era un hombre de Dios. Sin conocerlo, me pidió que me casara con él. Cuando lo apoyé en todo para abrirle puertas, me di cuenta de que era mala persona. Mi patrimonio de toda una vida me lo robaron”, aseguró indicando que solo aguardaba que su hija creciera para poder contar lo ocurrido. Tampoco quería que él fuera a prisión por el vínculo.

“No tuve el corazón para meterlos presos porque mi hija, cuando creciera, me podría reprochar de que metí a su papá a la cárcel. Esos delitos se siguen de oficio y, por cada propiedad, son cinco años. Ahora digo la verdad y muchos documentos lo comprueban. Si algo me llegara a pasar, les encargo a mi hijita y nietos. Ya saben a quienes tienen que mandar a investigar”, detalló.

También te puede interesar: Marisol Correa cuenta sus experiencias eróticas para crear obra sobre el sexo

La cantante pone a disposición de quien lo desee los documentos que respaldarían sus acusaciones. “Pueden ir a la corte de Riverside y pidan el expediente de cuando me quise divorciar para que le tocara la mitad de lo mío. Ahí podrán leer todo lo que les digo porque son documentos públicos”.

De otro lado, también asegura que fue presionada para firmar documentos cuando estaba hospitalizada, víctima de problemas cardíacos. “Yo firmé ese documento porque yo ya estaba muy enferma del corazón y había tenido cuatro intentos de infarto; y decidí correr a México para que me salvaran la vida. Hoy me atengo a las consecuencias de que me metan presa, pero lo dudo porque es un país libre de expresión”, mencionó la cantante que desea revelar todo en su libro. Hasta el momento ni el ´Buki´ ni su esposa han tocado el tema.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento