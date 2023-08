Marisol Correa cuenta sus experiencias más eróticas para crear obra sobre el sexo

Hablar sobre sexo en obras teatrales no es una novedad, pues el tema generalmente se toca en las líneas que dicen los personajes o en situaciones, que pueden resultar jocosas, y que en otras ocasiones, se conjugan con malentendidos o confusiones. Sin embargo, dedicar una pieza entera a la sexualidad, específicamente de las mujeres e instarlas a un empoderamiento de su cuerpo alejado de los clichés, los tabúes y los prejuicios, parece un poco más complejo. Y eso es precisamente lo que Marisol Correa ha procurado en El templo del placer, una creación de la actriz que encarnó a Sandra Moratos en la serie Enfermeras y que también vimos como Laura en El abrazo que no te di. Correa también es su productora, directora y representa el personaje principal del relato.

Marisol habló con Vea sobre el proceso que la llevó a crear esta obra que no es otra cosa que el reflejo de sus propios descubrimientos en el proceso que ha vivido alrededor de su sexualidad. El templo del placer estará en temporada nuevamente desde este 31 de agosto.

EL templo del placer nace de un diario sexual de Marisol Correa

“Ya hemos hecho 15 funciones y hemos pasado por teatros como el Jorge Eliecer Gaitán, Julio Mario Santodomingo, y el Planetario. La obra nace un poco por coincidencia, por un momento de mi vida durante la pandemia. En medio de la soledad, escribí un texto sobre el amor propio a través del erotismo y la propia exploración del placer, pero nunca me puse a escribir pensando que sería un libro, sino como parte de mi ejercicio para no volverme loca. De pronto, me di cuenta de que tenía un texto extenso, considerable y divertido”, recuerda la actriz nacida en Pereira.

Se lo mostró a una amiga española e ilustradora y las dos decidieron que era posible convertirlo en un libro, sin embargo, lo mejor estaba por venir. “De pronto me dio por llamar así al azar a Planeta Libros y me contestó Juan David Correa, el actual ministro de Cultura”, quien por esos días se desempeñaba como director de la editorial. Marisol sin rodeos, como es ella, sus textos y la obra que estará en temporada, le explicó quién era y qué quería: “Le dije: ´usted no me conoce, soy actriz, no soy escritora pero si está frente a un computador puede mirar mi página y tengo un texto´. Él me preguntó ´de qué se trataba´ y yo le dije: ´ es sobre superación personal a partir de la masturbación´”. Con tan particular respuesta el ejecutivo de la editorial le expresó su deseo de leerlo pronto. Dos semanas después Marisol recibió su llamada donde él no solo le dijo que su escrito era bueno y consideraba que ella tenía algo importante que decir, sino que le ofreció un contrato para publicar el mencionado libro que se llamó Volver a mí.

Y como la cuestión inicial era saber el origen de la obra, Marisol retoma la situación contando que para el lanzamiento, Juan David le propuso hacer un conversatorio, pero ella prefirió hacer un ejercicio teatral con algunas amigas actrices, con tan buena suerte que lo vio alguien que supo que ese material podría convertirse en una pieza sólida. “Era un ejercicio teatral, lo hicimos y el actual director de Ideartes, Mauricio Galeano lo vio y me dijo: ´el distrito quiere llevar y apoyar este tipo de iniciativas’ . Me dieron una plata y me dijeron ´hágalo en un guion´ y de ahí nace El templo del placer”.

Más allá de ser una obra de teatro o manual sobre el sexo, divertida e incluso trasgresora, que sin dudas lo es, Marisol es clara en que su objetivo más inmediato con su material es fortalecer el amor propio, derrumbar mitos y tabúes sobre la sexualidad, al tiempo que permita empoderar a las mujeres en este aspecto.

“Donde hay placer no hay dolor” y “Amarse a sí mismas sobre todas las cosas” son algunas de las consignas en El templo del placer.

Marisol Correa: “A mis 40 empecé a entender mi sexualidad”

Hablar de sexo en una obra implica conocer del tema y por supuesto, haber indagado al respecto con rigurosidad y en este punto, Marisol admite que, en efecto, todo ha partido de su propia experiencia, misma que ha implicado decepción, dolor, superación de momentos y la conclusión de que en este aspecto, como en muchos, la prioridad debe ser la mujer misma y no el otro. “Vengo de una familia conservadora, soy de Pereira y si bien, había tenido una mente abierta respecto al tema, hasta ahora, a mis 40, siento que empecé a entender mi sexualidad, porque toda la concepción que yo tenía alrededor del sexo en mi primera década larga de vida sexual era: ´yo tengo que ser una amante buena´, ´tengo que hacer todo para que él salga feliz´, ´tengo que hacerle esto o lo otro´. A mis 35 me empecé a preguntar y ¿yo qué? Eso fue lo que hizo el chip, llega pandemia, venía de un despecho sexual, me fui detrás de alguien a España, un hombre 12 años menor. Me tuve que devolver porque cerraron las fronteras. Me encierro antes que todo el mundo y esa tusa y esa soledad me llevaron a iniciar una exploración conmigo muy tenaz. Me masturbaba varias veces al día y tenía juguetes”. Luego vino un tiempo donde comenzó un proceso benéfico y sereno. “Empecé a explorar eso de forma tranquila, bonita, con tiempo, suave”. Poco a poco Marisol empezó a sentir una especie de enamoramiento propio y quiso empezar a ponerse bonita para sí misma. “Tenía citas conmigo misma, autodescubrimiento sumado a un proceso de amor propio, (donde) me empezaba a arreglar para mí, me untaba aceites, me preparaba comidas deliciosas y empecé a disfrutar mucho todo lo que hacía por mí y ahí empezó el proceso de escritura”.

Marisol reconoce que publicar el texto, como presentar la obra, ha sido fuerte por el contenido mismo, pues de alguna manera es publicar su diario personal. Lo que la ha desconcertado un poco es la ligereza de algunos que creen que por hablar de sexo con naturalidad, también acepta cualquier propuesta o está dispuesta al sexo permanentemente y es justo lo contrario. “El empoderamiento es esa capacidad de decidir cuándo no y cuándo si y expresarlo”.

Y si bien es cierto el libro habla de experiencia personales, hay que anotar que la obra muestra a distintas mujeres y la diversidad de gustos que cada una tiene. La obra no hace juzgamientos o dicta cátedra sobre lo que está bien o no “hay muchas formas y lo importante es que estés feliz”.

Marisol resalta que la pieza tiene verdad y ha sido reconocida por su contenido relevante y oportuno por entidades como el Ministerio de Salud, la UPS y la Secretaría de salud de Bogotá. Recientemente la actriz recibió el Premio Mujer del año en Cultura, otorgado en el Foro Latinoamericano de empoderamiento femenino y equidad de género organizado por la Fundación She Is, ONU mujeres y Pacto Global Colombia, esto por el libro, su obra y las charlas que ha venido dando, alrededor del tema de empoderamiento femenino a través de la cultura.

Volviendo a EL Templo del placer estará en temporada en Teatro Cabaret (calle 109 17-55) el 31 de agosto, el 7, 14 y 21 de septiembre y 5 de octubre a partir de las 8 p.m.