¿Shakira intentó comprar a los amigos de Milan y Sasha? Les hizo insólita oferta

Shakira haría lo que fuera por sus hijos Milan y Sasha. La cantante no ha ocultado en ninguna oportunidad que sus pequeños son lo más importante de su vida, por encima de su carrera o cualquier otro aspecto.

La barranquillera dejó claro en la pasada visita al país, con motivo de la inauguración de una nueva escuela apadrinada por su Fundación Pies Descalzos, que espera que sus hijos hereden esa sensibilidad y convicción por ayudar a otros como ha procurado hacerlo ella. Al evento los llevó y quiere asegurarse de que la educación de los niños sea la mejor, así como de que tengan todas las herramientas para ser niños felices.

Por eso, cuando Shakira y Gerard Piqué decidieron separarse, los pequeños fueron su principal preocupación y ha querido tenerlos a su lado siempre. Por ello, cuando la cantante decidió que se iría a Miami, buscando tranquilidad personal, supo que esta mudanza significaría un duro golpe para los niños, que se verían obligados a abandonarlo todo en Barcelona: la ciudad donde nacieron, crecieron y estaban sus amigos.

Según publicó Vanguardia que reveló Vanitatis, después de que la cantante supo que su próximo destino era Estados Unidos quiso atenuar el dolor de la partida de sus hijos buscando que ellos estuvieran acompañados por sus amigos de colegio más cercanos.

Según la publicación, intentó pensar en soluciones para que el mal momento no fuera tan duro para Milan y Sasha, así que finalmente llegó a una conclusión: les ofrecería llevar a sus amiguitos a América.

Lo que Shakira ofreció a los padres de los amigos de sus hijos

Fue así como Shakira se reunió con algunos de los padres de los amigos de sus pequeños para proponerles que sus hijos fuesen un tiempo a Miami con ellos. La artista les habría ofrecido pagar gastos, incluidos el cuidado, mantenimiento y la escolarización de los niños. Adicionalmente, también se habría comprometido a buscarles trabajo a los padres de esos infantes para que no tuvieran ninguna necesidad en su estancia en Estados Unidos.

No obstante, la propuesta no caló en el gusto de ninguna familia, por una razón sencilla: todos estos amigos de Milan y Sasha pertenecen a familias pudientes que no tienen problemas económicos y se encuentran suficientemente arraigados y satisfechos en España como para cambiar sus vías.

