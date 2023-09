Shakira es acusada de maltrato laboral por bailarina y presentadora mexicana

El éxito de El Jefe, nueva canción de Shakira, en colaboración con Fuerza Regida, ha sido indudable. El tema ya se instala entre lo más escuchado a nivel global, junto a otros lanzamientos recientes de la barranquillera, que no para de facturar. Sin embargo, y como ha sucedido en otras ocasiones al tiempo con las buenas noticias para la intérprete de TQG, surgen declaraciones de personas que hacen señalamientos contra la colombiana más famosa del mundo.

El jefe, que trata el tema del abuso y el acoso laboral de manera frontal, y que está dedicado a la niñera de los hijos de Shakira, Lili Melgar, quien según dice la letra de la canción no recibió su respectiva indemnización por parte de Piqué, se refiere a los patrones o jefes ricos que no tienen consideración con sus empleados. Sin duda Shakira dejó por un momento de hablar de amor y desamor y se puso sobre sus hombros una temática social y muy usual en los países latinoamericanos, la valentía de la barranquillera para tratar una problemática como esa, ha sido aplaudida por millones de seguidores.

No obstante, luego de que una española saliera en cámara asegurando que Shakira es tacaña y que quien llevaba la peor parte en esa relación era Piqué, ahora es una mexicana quien hace señalamientos del maltrato laboral y se refirió a episodios específicos.

Jenny García señaló a Shakira de haberla dejado semidesnuda en pasillo

Jenny García señaló a Shakira

Se trata de Jenny García, bailarina, exintegrante del programa mexicano Venga la alegría, quien durante una reciente emisión de Se te estuvo di y di del canal de Adela Micha en YouTube “La saga”, García contó su poco agradable experiencia que vivió cuando trabajó como bailarina de la ex de Piqué, hace ya unos años.

Según Jenny, la cantante además de no pagarle el dinero correspondiente a su trabajo, tuvo una mala actitud con las bailarinas, pues les hacía “caras” y era sumamente exigente.

“Ya no la respeto desde que trabajé con ella. Hice doce fechas con y no me pagó, y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas. Nos volteaba la cara. No nos decía gracias. Nos regañó mucho y nos sacó del escenario”, dijo la bailarina sobre su decepción al trabajar con la compositora de Antología.

También contó que en alguna ocasión Shakira la sacó de un camerino semidesnuda y las expuso en un pasillo por donde pasaron muchas personas, solo porque quería entrar al baño.

“Aparte fuera del cuarto, les decía a los de vigilancia: ‘Si quiere no le hablamos, pero déjenos pasar’, pues mi amiga estaba en tanga y yo tapándome mis chichis (senos) con las manos. Pasaban los de seguridad, pasaban los de la prensa, pasaba todo mundo y yo volteaba a verlos enojada”.

Jenny dijo que si Shakira hubiera tenido más amabilidad seguramente tendría otra opinión de ella. “Perdóname, eso no es respeto: ‘Chicas puedo pasar a su baño, gracias y disculpen’ hubiera estado bien, pero la forma en que nos trató fue patética”, dijo.

