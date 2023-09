“Shakira es la mujer más tacaña”, asegura ex empleada de la cantante

La más reciente canción de Shakira, El Jefe, en colaboración con el grupo regional mexicano Fuerza Regida ha resultado todo un hit musical, pero además la oportunidad para hablar de un fenómeno social que atañe a muchos trabajadores en el mundo: la injusticia laboral cuando un poderoso se niega a pagarle o a tratar bien a sus empleados.

Shakira que dedicó esta canción a Liliana Melgar, más conocida como Lili, la mujer boliviana que fue la niñera de sus hijos en los últimos años en Barcelona, y refiere que no le pagaron la indemnización en lo que ha resultado un claro señalamiento a Piqué, que al parecer no le dio el dinero que correspondía a la niñera.

Aunque ella no ha ahondado en la situación, su esposo si mencionó que en efecto Piqué no la liquidó económicamente como corresponde. El entorno de Pique, en cambio y según han reportado medios españoles asegura que el exfutbolista está sorprendido con el tema porque fue la niñera quien decidió marcharse a Miami junto a Shakira y no le adeuda nada. Como sea muchos de los seguidores de Shakira han salido a valorar que ponga sobre la mesa en una canción el tema de la injusticia laboral.

No obstante, una extrabajadora de la barranquillera ha salido a mostrar una cara distinta d la colombiana con base en su experiencia.

¿Quién es la trabajadora que acusa de tacaña a Shakira?

Se llama Cristina Cárdenas Becerra y trabajó por más de cuatro años con la intérprete de El Jefe mediante una agencia como coordinadora de figuración publicitaria en varias grabaciones de Shakira en el país ibérico. Comenzó asegurando que Shakira no es quien para opinar sobre tratos justos porque el trato que ella da a sus empleados es “nefasto”.

“Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras”, mencionó por medio de un video Cristina.

Cárdenas indicó que la conducta de Shakira obedece a sus inseguridades, miedos, aspectos que ella ha tenido fuera de control. “Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú porque tiene un pelo más frondoso que tú, es más guapa y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo... Que cancelas el rodaje 15 minutos antes, ahí te estás delatando y demuestras que no eres una buena profesional”.

“La mujer tiene muchas fobias, muchas inseguridades, muchísimas manías, muchos miedos, no le gusta salir de casa, siempre encerrada. No sabéis lo que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard (Piqué), no lo sabéis... Esa mujer es todo lo contrario de lo que parece”.

Finalmente, habló sobre el dinero, que se especula habría dado Shakira a Lily por aparecer en el video, que dicen habría sido un millón de dólares, pero Cárdenas no cree que esto sea posible. “Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer; en todas las comidas familiares no abrió el monedero, es muy agarrada... Lo que está haciendo con sus hijos le pasará factura el día de mañana, porque verán la realidad de que su mamá no está haciendo lo correcto, está haciendo un daño irreparable a esos niños”.

Si quieres ver el video de las polémicas declaraciones dadas a la televisión española más exactamente al programa Vamos a Ver, de Tele Cinco, míralo abajo.

