Shakira: estos son sus otros negocios aparte de la música que aumentan su fortuna

Según el sitio Celebrity Net Worth Shakira posee una fortuna de 300 millones de dólares y ha logrado vender cerca de 100 millones de discos a lo largo de sus casi tres décadas de carrera, partiendo de su exitoso álbum Pies descalzos.

La colombiana debe buena parte de su fortuna a su faceta musical en la cual ha lanzado discos, dado conciertos y ha sido parte de reality show como The Voice versión Usa y Dancing with Myself, de la cual también fue productora.

La intérprete de Ojos así y Antología también tiene la famosa fundación Pies descalzos que construye escuelas para niños de clase baja en zonas deprimidas de Colombia, justamente el pasado 16 de septiembre abrió la última de estas instituciones en Barranquilla.

No obstante, Shakira también ha llegado a esta impresionante fortuna gracias a las inversiones de distinta índole que ha hecho a lo largo de los años.

Los negocios de Shakira incluyen bienes raíces, alimentos y ropa

Para comenzar hay que decir que en el 2009 Shakira incursionó en el mundo de la perfumería cuando lanzó fragancias como Shakira y Rock. También avaló Dance Midnight Muse, Dance Ocean, Dance My Floral Edition, Dance Red Midnight, Dance Midnight y Dance Diamonds.

Seis años después comenzó en la industria de la juguetería cuando el pequeño Sasha estaba recién nacido, hacia el 2015. Fue una colección llamada Primeros Pasos y constaba de un gimnasio piano, una pirámide de texturas y sonidos, un libro didáctico de distintas texturas, bloques de aprendizaje y muñecos de felpa.

Para el 2020 invirtió en una marca de comestibles que conoció y la dejó muy satisfecha. Se trata de SkinnyDipped, productos snacks saludables que gracias a la inyección de capital que Shakira hizo logró una importante expansión.

Adicionalmente, la artista es socia de la marca de ropa interior femenina Parade que diseña y elabora con materiales sostenibles.

Según el diario El Español Shakira también es cabeza de Fire Rabbit S.L., empresa cuyo objeto es la “administración, adquisición, suscripción, asunción, desembolso, transmisión, enajenación, aportación o gravamen de valores o activos mobiliario incluyendo acciones, participaciones sociales, cuotas de participación en sociedades, fondos o comunidades de bienes”.

Con esta figura sería propietaria de bienes raíces en Barcelona, las Bahamas, Miami, Barraquilla, Bogotá y Nueva York.

