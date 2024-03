Iván Lalinde y el error que casi le cuesta su salida de importante noticiero

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos por el público colombiano. Muestra de lo anterior es que hace parte de La Voz Kids y de Día a Día, dos de los espacios familiares más vistos que tiene la parrilla del canal Caracol.

Sin embargo, antes de convertirse en un experimentado presentador, el antioqueño vivió vergonzosos momentos ante las cámaras que, incluso, lo dejaron bastante “descompuesto”.

Iván Lalinde junto a sus compañeras de 'Día a Día'. Fotografía por: Instagram @ivanlalindeg

El error de Iván Lalinde que casi lo saca de RCN

En una entrevista que concedió recientemente a Juanpis González, personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, el también exlocutor de Candela Estéreo habló sobre sus inicios como periodista y conductor de televisión.

Fue entonces cuando recordó que, luego de hacer sus prácticas profesionales en Teleantioquia, llegó al canal RCN como parte de la sección de entretenimiento del informativo. Allí, inició su camino como profesional y asistió a su primer cubrimiento internacional en los Premios Grammy 1999.

Aunque estaba cumpliendo su sueño como periodista, Iván Lalinde cometió un error en aquel evento de música que, aunque parecía insignificante, dejó profundas consecuencias.

“La primera vez que me mandaban a un cubrimiento internacional. Yo c*gado del susto (...) Hice una cantidad de entrevistas espectaculares y llegó la hora del directo. Era para el noticiero de las 7 de la noche, cuando Jorge Alfredo Vargas dice ‘Iván Lalinde se encuentra en Los Ángeles’, y yo: ‘Iván, buenas noches allá en Bogotá son las 7 de la noche y aquí en Manizales son las 4 de la tarde’”, comentó el presentador de La Voz Kids, programa que llegará a su final el próximo 22 de marzo.

Las consecuencias del error de Iván Lalinde en televisión

A pesar de que hoy cuenta aquella experiencia entre risas, en aquel momento la situación era totalmente opuesta, pues la presión por esa pequeña equivocación se hizo sentir desde el primer momento.

“Salí descompuesto con ganas de irme (...) Me llama Santiago Rodríguez, mi compañero de sección y me dice ‘usted si es mucho guev%n, de verdad’. Ay, Santiago cierto que me van a despedir y me dijo ‘usted es mucho m$r%ca, mucho montañero’”, explicó.

“Eso fue horrible. Duré deprimido toda la semana, pues la verdad me la perdonaron y empecé a ser yo”, concluyó Iván Lalinde.