Interrumpieron momento íntimo de Nataly Umaña y Miguel Melfi: les pidieron respeto

Nataly Umaña y Miguel Melfi ya no esconden su romance. Por esa razón, para el resto de integrantes de La casa de los famosos se volvió costumbre ver sus muestras de cariño en diferentes momentos del día.

Sin embargo, recientemente uno de sus compañeros no aguantó más y les pidió respeto por los demás, tras encontrarlos en lo que parecía ser un momento íntimo.

Nataly Umaña y Miguel Melfi en 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

Así le dañaron ‘el ratico’ a Nataly Umaña y Miguel Melfi

El incómodo momento tuvo lugar en la habitación infierno, a donde llegaron la actriz y el cantante para acostarse en la misma cama. No obstante, mientras estaban debajo de las cobijas hicieron algunos ruidos y movimientos que despertaron sospechas entre ‘Pantera’, así como en Karen Sevillano y Ornella Sierra, de lo que parecía estar sucediendo.

Inconforme con lo que ocurría al lado de su cama, ‘Pantera’ se levantó frente a sus compañeros y les pidió guardar prudencia ante la presencia de los demás concursantes de La casa de los famosos. Además, les recordó que, apenas unas horas antes, estaban hablando mal el uno del otro.

“Yo quiero que me expliquen qué está pasando, y si es posible con plastilina porque me da por mirar y aquí, en esta cama, no hay una sino dos personas. Oigan, ¿Qué es todo esto? (...) ¡Ayer estaban en una tónica y hoy en otra! ¡Decídanse!, porque eso de andar de aquí para allá... nada”, dijo el también exparticipante del Desafío The Box, a lo que Nataly Umaña y Miguel Melfi contestaron: “No estamos haciendo nada malo”.

Reacciones al regaño de ‘Pantera’ a Nataly Umaña y Miguel Melfi

Por supuesto, las palabras del integrante de La casa de los famosos no pasaron desapercibidas entre los presentes. Karen Sevillano y Ornella Sierra (’La Barbie Costeña’), por ejemplo, fueron quienes más se animaron a comentar esta escena.

Las influenciadoras no aguantaron la risa que les produjo la cara de Miguel Melfi y Nataly Umaña al recibir los comentarios de ‘Pantera’, así como tampoco se contuvieron en hacer picantes bromas al respecto.

“Naty, por favor, tienes que retocarte la pestañina, la sombra, el rubor y el labial; y Melfi que estaba en modo carpa (...) Aquí uno sin redes ni televisión le ponen eso y queda así (con la boca abierta)”, dijo Ornella Sierra, a lo que Karen Sevillano agregó entre risas: “Oiga, pero ir y pararse allá ¡Deja el chisme! (...) Pobre Melfi, sintiendo la respiración de ‘Pantera’ en el cuello”.