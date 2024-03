Melfi arremetió contra Nataly Umaña tras fuerte pelea: “me parece una inmadura”

Con el paso de los días, el ambiente en La casa de los famosos se vuelve más tenso. Los participantes han comenzado a hacer estrategias para salvar su presencia en la casa por una semana más, pues todos los domingos alguno debe abandonar la competencia.

Te puede interesar: Melfi le termina a Nataly Umaña por su mamá: “es lo más maduro”

La casa de los famosos Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Uno de los temas más comentados ha sido el idilio de amor de Nataly Umaña y Melfi, que desencadenó la separación de la actriz con su esposo Alejandro Estrada.

Actualmente, Umaña es fuertemente criticada en redes sociales por su actitud dentro de la casa, incluso, estuvo nominada para ser eliminada, pero se salvó por poco y, finalmente, salió José Miel.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Nataly Umaña y Miguel Melfi pelearon?

Este fin de semana, se vivió un momento tensionante por la nominación de Nataly Umaña. Como es costumbre, los participantes que están en riesgo de salir dan sus razones por las que deberían continuar.

Melfi era uno de los nominados, pero ganó la prueba de salvación. Gracias a eso, habló ante las cámaras pidiendo que salvaran a Ornella, su compañera de equipo. Lo que sorprendió a Nataly fue que no la defendió a ella, y eso terminó ocasionando una fuerte discusión entre los dos.

“Es que ya conociéndolo como medio bien, me doy cuenta de que no afronta… Estoy cansada de que no tenga huevos... Estoy cansada de que no tenga carácter. Una cosa es tener fuerza de voluntad y otra tener carácter”, dijo bastante molesta.

Las palabras de la actriz hicieron que Melfi también se saliera de casillas y en una conversación con Diana Ángel expresó su molestia: “¿Por qué tiene que hablarme así? Me parece una inmadura, y si no fuera por mí, no tendría ninguna obligación”, aseguró.

Melfi le ofrece disculpas a Nataly Umaña

Minutos después se bajó la tensión, y Melfi aprovechó para ofrecerle disculpas a Nataly por no haber pedido que la salvaran a ella: “si no lo expresé bien en vivo, aunque pienso que el apoyo del uno al otro no se debería exigir en la forma en la que lo hiciste, te pido disculpas porque no quería que te sintieras así, tú eres la prioridad y quiero que te salven a ti, pero por otro lado me parece una falta de respeto los comentarios que me hiciste y que me hables de la forma en la que lo hiciste, cuando en realidad todo el tiempo he querido apoyarte”.

Vea también: Alejandro Estrada reapareció luego de enfrentar en vivo a Nataly Umaña. Esto dijo

Esa no fue la única razón de la discusión entre la actriz y el cantante panameño. En medio de una dinámica que suele hacer Ornella de entrevistar a sus compañeros, le hizo algunas preguntas picantes a Melfi, una de ellas fue: “¿has hecho o harías un trío?”, a lo que él respondió: “sí lo hecho y de la casa lo haría con Nataly y Martha”.

Esas palabras no le cayeron en gracia a la actriz, quien, con su cara, mostró su molestia. Por ello, agregó: “¿es en serio con ese man que era el que me estaba dando besitos? Te vi tan chiquitico”.