Chicho Arias reveló secreto de ‘MasterChef’: quiénes fueron los que menos ganaron

Mauricio ‘Chicho’ Arias, quien hace poco sorprendió con su notable cambio físico, fue uno de los participantes más destacados de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, programa al que llegó gracias a la experiencia que vivió un año antes Frank Martínez, su colega y compañero.

“Vieron a Frank, entonces él fue a presentarse y seguramente vieron en el Instagram de él y lo que hace y me pillaron porque ahí aparecí yo (...) le preguntaron obviamente a Frank y él dijo (a los productores): ‘Sí, claro, hágale, es parcero mío’ (...) Entonces me llamaron y me preguntaron que si yo iría”, contó en una reciente charla con el programa Los Impresentables, de Los 40.

Chicho Arias y Frank Martínez son grandes amigos y trabajan juntos en varios proyectos de comedia. Fotografía por: Instagram Frank Martínez

Chicho Arias y los peor pagos en la temporada 2022 de ‘MasterChef Celebrity’

En su conversación con dicha emisora, el comediante antioqueño se animó a hablar sobre los pagos. El primer detalle que expuso fue respecto a la negociación inicial:

“Fue muy chistoso porque en la llamada yo le dije que si me hacía el favor y me llamaba ahorita, porque claro, uno se hace el difícil […] Ahora, negociar bien es una cosa que se dice muy fácil, pero lograrlo es otra cosa”.

Posteriormente, Chicho Arias admitió que fue uno de los peor pagos en la temporada 2022 de MasterChef Celebrity Colombia. En este listado incluyó a otros dos de sus compañeros.

“Frank dice un día dizque ‘yo me di cuenta de que era el segundo que menos le pagaban’ […] no supimos quién era el primero porque es que a él solo le dijeron eso: ‘usted es el segundo que menos gana’. Ya después yo con Estiwar G y Corozo a mirar a cuál de los tres es al que menos le pagan […] Al final a los tres nos pagaban por igual”, concluyó.

¿Cuánto pagan en ‘MasterChef Celebrity Colombia’?

En otra entrevista con la emisora Los 40, Estiwar G aseguró que la producción hace los pagos semanalmente, teniendo en cuenta que cada 8 días hay riesgo de que alguno sea eliminado. Además, dejó en evidencia la suma que recibió durante su estadía la cocina más famosa del país.

“En ‘MasterChef’ pagaban semanalmente unos tres taquitos y medio”, explicó el famoso influenciador, quien recibió la suma de 45 millones de pesos por el tiempo que estuvo concursando.

Las declaraciones de Estiwar G hicieron recordar a lo que JC Televidente, otro popular creador de contenido para redes sociales, contó hace tiempo sobre los pagos en este programa.

“La mayoría cobran entre 5 y 20 millones de pesos, pero esto puede variar según su fama, popularidad y el rating que producen (...) lo negocian así según el tiempo que duren en el programa”, dijo en un video el joven que, en otra publicación, aseguró que el sueldo de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity estaría entre los 40 y 70 millones de pesos; mientras que los jurados recibirían entre 300 y 500 millones.