Esposa de Julián Trujillo fue novia de presentador y actor muy conocido en Colombia

Julián Trujillo se convirtió en uno de los participantes favoritos en La casa de los famosos Colombia, reality show de RCN y Vix del que es finalista y uno de los principales candidatos para llevarse el premio de los 400 millones de pesos.

El paso del actor bogotano por este concurso despertó una gran curiosidad sobre su vida privada entre miles de televidentes. Incluso, su esposa, Susana Rojas, ha estado en boca del público por esta razón.

El famoso actor y presentador que fue novio de Susana Rojas, esposa de Julián Trujillo

Se trata de Rafa Taibo, a quien Susana conoció hace casi diez años durante la producción de la telenovela Chepe Fortuna.

Aunque el español siempre ha expresado su admiración por la actriz de 39 años y solía describirla como un ser con una “luz interior deslumbrante”, la relación se acabó a mediados de 2019 luego de dos años juntos.

A pesar de ser dos figuras con gran reconocimiento en la televisión colombiana, Rafa Taibo y Susana Rojas mantuvieron total hermetismo sobre su ruptura.

“En este momento estoy muy mal. Es un momento muy sensible para mí y espero que me entiendan y me respeten”, fue la respuesta que, en su momento, le entregó la hoy esposa de Julián Trujillo a La Red, programa de Caracol que quiso saber qué pasó entre la pareja.

La petición de Julián Trujillo a Susana Rojas en ‘LCDLF’

En días recientes, familiares de Pantera, Julián, Alfredo, Karen, Sebastián y Miguel, los sorprendieron con una inesperada visita a La casa de los famosos. Sin embargo, en esta ocasión sí pudieron verlos, abrazarlos y hablar con total comodidad.

Fue entonces cuando Julián Trujillo y Susana Rojas aprovecharon para hablar y expresarse los sentimientos que no han podido durante los casi cuatro meses de encierro que lleva el actor.

En dicha conversación, el bogotano de 38 años le hizo una petición especial a su amada: “Quiero que te compres algo que te guste, yo quiero regalártelo”.

Esta no es la primera visita de Susana Rojas a Julián Trujillo en La casa de los famosos. En su primer ingreso, la actriz saludó a su pareja con palabras emotivas. En ese momento, el actor estaba inmovilizado y solo pudo escuchar atentamente sus expresiones.