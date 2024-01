Emmanuel Restrepo, actor de Rigo, sufrió de bullying por su orientación sexual

Emmanuel Restrepo atraviesa por uno de sus mejores momentos profesionales, entre otras cosas por su papel de Carmelo en la telenovela Rigo. Es por eso que son muchos los curiosos que buscan saber algunos detalles de su vida íntima.

Una de las dudas más frecuentes para quienes apenas conocen al antioqueño es su orientación sexual. Esto es algo que él jamás ha querido ocultar, pero hubo un momento de su vida en el que sufrió por hacerlo.

Emmanuel Restrepo y el bullying que vivió por ser gay

En una entrevista que el actor brindó a La red, programa de entretenimiento del canal Caracol, recordó lo duro que fue darse cuenta que habita en un mundo donde te suelen juzgar por tus gustos y los señalamientos pueden llegar a ser muy crueles.

“Si no te gustan las niñas te tratan como un niño diferente, como si no hubiera otra opción, y por ser ‘diferente’ hubo mucha burla. Siempre se burlaban de mí y me molestaban, y decían como: ‘¡Ahí está el m*ric*n!’”, agregó.

El momento en que Emmanuel Restrepo decide liberarse y expresar sin problema sus sentimientos, llegó cuando se trasladó de Medellín a Bogotá para profesionalizar sus sueños en la actuación.

“Cuando llegué a Bogotá fue cuando lo vi como es, algo normal. Entonces decidí no ocultarlo y le conté a mis papás, pero ya tenía 19 años (...) Para mí un mundo soñado es un lugar en el que no haya ni siquiera que salir del closet, que no sea un tema de conversación y que no sea necesario decirlo”, concluyó al respecto.

Los proyectos del actor Emmanuel Restrepo

A sus 31 años el antioqueño es maestro de Arte de Dramático, egresado de la Universidad Central de Bogotá, y se desempeña como productor e improvisador con más 15 años de experiencia.

De igual manera, es fundador de la Compañía Nacional de las Artes y fue docente en la Escuela para formación actoral DECA Teatro, en la ciudad de Bogotá.

En la actualidad, Emmanuel Restrepo brilla en las noches del canal RCN con su antagónico en Rigo y también trabaja en la segunda temporada de La primera vez, una serie que protagoniza con Francisca Estévez y que fue todo un éxito en América Latina.

“Nos emociona que los fans hayan amado esta serie tanto como nosotros y anunciarles que podrán seguir disfrutando de esta historia, que nos permitió viajar en el tiempo a la Bogotá de los 70 y seguir conociendo más de esos personajes que nos recordaron que después de ‘La primera vez’ todo cambió”, dijo Carolina Leconte, directora de contenidos de Netflix para Colombia, Argentina y Chile .