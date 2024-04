Elodia Porras: quién es y por qué se llama Diosa Paz la participante de LCDLF

El pasado 1 de abril, La casa de los famosos recibió a 8 nuevos participantes, quienes llegaron a vivir en un apartamento tipo loft. Inicialmente no tendrán contacto con los concursantes que están en la casa principal, pues está en manos del público, quienes votarán por sus cuatro favoritos para que ingresen al reality principal.

¿Quién es Elodia Porras y por qué ahora se llama Diosa Paz?

Una de las nuevas concursantes es Elodia Porras. Es recordada por haber sido actriz, presentadora y modelo. Su primer papel en televisión fue en 1995 en la miniserie de Bernardo Romero Pereiro Leche. También participó en las producciones La sombra del deseo y Las ejecutivas. Hizo parte de CityTv, Caracol Televisión y Fox Telecolombia presentando los programas Bogotá real, La granja Tolima y Cocineros al límite.

Elodia tiene 51 años y es oriunda de Barranquilla. Llevaba varios años alejada del mundo de la farándula pues estuvo enfocada en vivir nuevas experiencias que cambiaron el rumbo de su vida.

Dejó su nombre de Elodia Porras por Diosa Paz luego de un profundo proceso de autoconocimiento y espiritualidad, pues de acuerdo con lo que ha dicho, refleja la armonía y el equilibrio que ha buscado durante todos estos años.

“De un tiempo para acá decidí no hablar mucho de mí. Me fui de la televisión porque descubrí que el humano más allá de la oscuridad es luz y me puse a investigar eso, mi papá es científico, meditaba, no creía en una fuerza superior fuera de él, yo sigo el mismo camino, yo soy dios, como tú eres dios y te trato como tal y si no me tratas como tal pues no te voy a poner la otra mejilla porque terminaría en la clínica, pero si eres una pu** conmigo, vas a encontrar un espejo”, dijo mientras dialogaba con sus compañeros del reality. De ahí su nombre “Diosa Paz”, donde “Paz” simboliza un cambio en su apellido, “Guerra”.

¿A qué se dedica Elodia Porras – Diosa Paz?

En los últimos años, la artista se ha enfocado en realizar talleres, conferencias y sesiones en las que combina técnicas de meditación y respiración para promover la paz interior.

Cuando comenzó su proceso de autodescubrimiento, Diosa Paz se fue a vivir cinco años como ermitaña en las montañas, lejos de todo y de todos y actualmente se define como científica espiritual.

¿Quién es el esposo y la hija de Elodia Porras?

La actriz y presentadora ha generado polémica por su cambio de vida. Uno de los temas más comentados fue cuando reveló que antes de convertirse en mamá tuvo relaciones con otra mujer.

Porras sostuvo un romance con el actor brasileño Rafael Cardoso que dejó como fruto a su hija Antonella, con quien, según se ha podido conocer, no mantiene ningún lazo de comunicación. Actualmente, la nueva integrante de La casa de los famosos no tiene ninguna relación sentimental.