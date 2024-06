Ellos son los hermanos de Shakira: uno falleció a los 19 años de manera trágica

Shakira, la reconocida artista colombiana, tiene una familia extensa y diversa. Aunque es hija única del matrimonio de sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, tiene nueve medios hermanos por parte de su padre, quien está hospitalizado por complicaciones de salud.

Shakira y sus papás, William Mebarak y Nidia Ripoll. Fotografía por: Instagram

¿Quiénes son los hermanos de Shakira?

La relación de la barranquillera con la mayoría de sus hermanos es cercana, especialmente con Tonino Mebarak, el más conocido entre su comunidad de fanáticos por ser su mánager y confidente.

‘Tony’, como le dice su familia de cariño, fue quien hizo una especial solicitud a Gerard Piqué en medio de los bajones de salud de su padre y el que acompañó a la cantante durante su crisis matrimonial en Barcelona.

Ellos son los demás hermanos de Shakira:

Lucía Mebarak : neurocirujana de profesión que está radicada en España, aunque viaja con frecuencia a Colombia.

Patricia Mebarak : vive en España y es maestra en un colegio para niños con atenciones especiales.

Ana Mebarak : es una de las que se ha mantenido alejada de los focos y los medios de comunicación, por eso no hay mucha información al respecto.

Alberto William Mebarak : se dedica a ser abogado, pero tampoco gusta de llamar la atención públicamente.

José Antonio Mebarak : es empresario, cercano a políticos y multinacionales.

Robin Mebarak : mantiene una relación distante con Shakira y poco se sabe sobre su vida.

Moisés Mebarak : tampoco mantiene una relación cercana a la cantante y se desconoce a qué se dedica.

Edward Mebarak: otro de los hermanos de la cantante que mantiene su vida lejos de los reflectores.

El hermano de Shakira que falleció trágicamente

La familia de la cantante también ha estado marcada por la tragedia. Uno de sus hermanos, llamado William, murió en un accidente de motocicleta a la temprana edad de 19 años.

Este doloroso evento ocurrió cuando Shakira tenía solo dos años y dejó una profunda huella en su familia. Incluso, inspirada por el profundo dolor de su padre por esta inesperada pérdida, la barranquillera compuso la canción Tus gafas oscuras, que refleja las emociones y el duelo familiar.

Letra de ‘Tus gafas oscuras’, canción de Shakira

Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan

Tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy de otro lugar

Y cuando me miras se encoje mi cuerpo y me hago chiquita

Y cuando me miras me atrapa tu mundo y me siento distinta

Tus gafas oscuras me hacen de poco y no sé lo que pasa

Tus gafas oscuras intrigantes, misteriosas a cualquier uno impacta

Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma

Detienes el tiempo, detienes mi miente y se acaba la calma

Y solo las culpas las son de esas gafas oscuras

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras

Que son.... que me mires ardiente

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras y ayúdame a hacer ilusión en mi mente

Tus gafas oscuras me hacen de poco y no sé lo que pasa

Tus gafas oscuras intrigantes, misteriosas a cualquier uno impacta

Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma

Detienes el tiempo, detienes mi miente y se acaba la calma

Y solo las culpas las son de esas gafas oscuras

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras

Que son.... que me mires ardiente

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras y ayúdame a hacer ilusión en mi mente