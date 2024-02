La vida amorosa de Sara Corrales volvió a despertar interés mediático por estos días, teniendo en cuenta que presentó al empresario argentino que le robó el corazón y con el que ahora sostiene una relación amorosa.

Por esta razón, en redes sociales hubo quienes recordaron algunas de las parejas que ha tenido la actriz de 38 años.

El ex de Sara Corrales que está felizmente casado con una modelo colombiana Fotografía por: Instagram Rafael Gutiérrez

El ex de Sara Corrales que se casó con una modelo colombiana

Se trata de Rafael Gutiérrez, un mexicano con el que la paisa estaba a punto de llegar al altar. Sin embargo, semanas antes de llevar a cabo la boda se cancelaron los planes.

Luego de separar sus caminos, este hombre se dio una nueva oportunidad en el amor con otra colombiana: Luisa María Montes, una bella modelo a la que conquistó y le puso el anillo de compromiso en marzo de 2023, un año después de comprometerse con Sara Corrales.

Te puede interesar: Felipe Saruma se mostró acompañado por esta hermosa mujer ¿Ya olvidó a Andrea Valdiri?

La boda entre Rafael Gutiérrez y Luisa María Montes se celebró el pasado 30 de octubre en Cartagena. Y aunque la pareja no suele revelar mayores detalles de su vida privada en redes sociales, sí presumen lo enamorados que están a través de varias fotos y videos.

¿Por qué terminaron Sara Corrales y Rafael Gutiérrez?

Por medio de sus redes sociales, la actriz de Vecinos aseguró en su momento que “el amor no se trata de salvar a nadie”, y por eso resolvió cancelar su compromiso con el mexicano.

“Entendí que el amor no se trata de salvar a nadie porque no quiero en mi vida ningún tipo de adicción. Pongo por encima de cualquier cosa a mi amor propio y mi paz, y no me dejo llevar por las ideas de la sociedad que dicen que ‘ya debería estar casada’, aunque no siendo feliz a su lado”, comentó en aquella ocasión, lo que desató una gran cantidad de reacciones a favor y en contra.

Puedes leer también: ¿Quiénes son los asesores de ‘La Voz Kids’ 2024? Uno de ellos es Mike Bahía

“Estuve 2 años esperando un cambio que nunca llegó y mil promesas que nunca se volvieron hechos reales. Por eso decidí tomar esa difícil decisión y devolverle su anillo, pero regresar a mi paz (...) No estaba segura, no me hacía feliz y siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes. Yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más y pues por ahí no era”, añadió Sara Corrales sobre las razones por las que le terminó a Rafael Gutiérrez.