Sara Corrales presumió a su nuevo amor con estas fotos ¿De quién se trata?

Sara Corrales sorprendió a su comunidad de seguidores este fin de semana, tras mostrar en redes sociales al hombre del que está enamorada.

La publicación de la actriz resultó inesperada, teniendo en cuenta que hace poco estaba saliendo con un famoso actor mexicano. Por esta razón, se llegó a pensar que eran pareja.

¿Quién es el novio de Sara Corrales?

Se trata del empresario argentino Damián Pasquini, al que la antioqueña presumió en varias fotos y videos que captaron los mejores momentos de su viaje a La Paz, Baja California Sur (México).

“De esos viajes que se quedan grabados en el alma”, escribió como descripción del posteo que, por supuesto, generó una gran cantidad de reacciones.

Damián Pasquini también compartió las imágenes en su perfil de Instagram. Fue precisamente allí cuando Sara Corrales demostró lo enamorada que está con el siguiente comentario: “Qué hermoso es navegar en tus labios, mi amor. Te amo”.

Estos fueron los amorosos mensajes que cruzó Sara Corrales con su nuevo novio. Fotografía por: Captura de pantalla

Sobre el nuevo novio de la colombiana de 38 años se sabe que es director de una conocida empresa dedicada al marketing digital y promocional. De igual manera, es CEO (fundador) de una consultora internacional dedicada exclusivamente a Amazon.

Por medio de redes sociales, Damián Pasquini demuestra que sus principales pasiones son la familia, los viajes y, como buen argentino, el fútbol.

¿Con quién estaba saliendo Sara Corrales?

En agosto de 2023, la también modelo y empresaria confirmó su romance con el actor mexicano Juan Pablo Gil, a quien conoció durante su participación en Top Chef VIP.

“Yo no tengo ni idea si la gente lo sabe o no, pero yo viví situaciones muy difíciles acá y Juan fue la única persona en su momento que creyó en mí. Él me dio ese apoyo y empezó a tomarse el tiempo de hablar con casi que cada uno de los participantes, así como a decirles: ‘A ver, esto no es así’ o ‘esto no está bien’. Fue ahí cuando yo estuve ya más tranquila y cómoda”, comentó la actriz en su despedida del concurso de cocina.

“Juan Pablo Gil fue un apoyo impresionante para mí en todo momento. Él fue la persona que hizo que mi historia en ‘Top Chef’ cambiara (...) Yo por eso me fijé casi que en él ¡Así empezó nuestra historia! (...) Empezó como agradecimiento y se convirtió en amor”, concluyó en aquella ocasión.