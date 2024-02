¿Quiénes son los asesores de ‘La Voz Kids’ 2024? Uno de ellos es Mike Bahía

La Voz Kids 2024 concluyó su etapa conocida como ‘audiciones a ciegas’, en la que Greeicy, Andrés Cepeda y Aleks Syntek conformaron los equipos con los cuales van a disputar el resto de la competencia.

Ahora el concurso musical del canal Caracol entró en una nueva fase, conocida como ‘Batallas’, y llegarán tres famosos artistas a desempeñarse como asesores en cada uno de los grupos ¿De quiénes se trata?

Aleks Syntek, Greeicy y Andrés Cepeda, los entrenadores de 'La Voz Kids' 2024. Fotografía por: Caracol Televisión

Ellos son los asesores de ‘La Voz Kids 2024′

Uno de los nombres más llamativos es el de Mike Bahía, quien hará equipo con su novia Greeicy en el programa que lo dio a conocer ante el público colombiano, cuando concursó en 2013.

“‘La Voz’ apareció en un momento de incertidumbre en mi vida, en el cual sentía que la plata no me trasnochaba, sino que la música era lo que me quitaba el sueño. Quería hacer algo que me llenara y por eso me puse un plazo de 5 años. Allí fue donde todo ocurrió”, recordó el intérprete de Buscándote en una entrevista con Se dice de mí.

Catalina García, líder y vocalista de Monsieur Periné, también estará en el grupo de asesores de La Voz Kids y, en su caso, apoyará el desarrollo artístico de los miembros del equipo de Aleks Syntek. Cinco trabajos discográficos, dos premios Nuestra Tierra y un Grammy Latino, respaldan la labor de esta caleña de 37 años en la música.

Por último, quien estará sentado al lado de Andrés Cepeda es Samo, cantante mexicano reconocido por integrar durante 8 años la agrupación Camila. En la actualidad se dedica a la composición y a su carrera como solista, en la que ha colaborado con artistas y bandas de la talla de Thalía, Reik, Juan Fernando Velasco, La Oreja de Van Gogh, entre otros.

¿Qué piensa Greeicy de trabajar junto a Mike Bahía?

En una exclusiva charla con la Revista Vea, la reconocida cantante habló sobre esta experiencia que vive en La Voz Kids, luego de haber desempeñado esa una labor similar en La Voz España:

“Por más que suenen parecido son muy diferentes. Trabajar con niños es otro mundo, es como entrar algo totalmente desconocido porque ellos son auténticos y no esconden sus sentimientos, entonces todo se siente muy real con ellos y para mí ha sido una cosa brutal”, comentó ante los micrófonos de este medio.

De igual manera, Greeicy reconoció que trabajar con Mike Bahía en La Voz Kids, ahora que son padres de Kai, es enriquecedor y los hace recordar sus inicios, pues ella también debutó en un concurso musical (Factor Xs, en 2007).

“Siento que esta oportunidad nos llegó en un momento muy especial de nuestra vida porque ahora, que somos padres y hemos experimentado nuevos sentimientos, vemos a los niños de otra forma. Ha sido muy lindo acompañar todos estos sueños que apenas comienzan porque nosotros también empezamos de esa manera”, agregó en su charla con la Revista Vea.