Diomedes Díaz tiene hijo reguetonero criado por el Joe Arroyo: vive en Miami

La vida personal de Diomedes Díaz es un tema que, aun después de su fallecimiento, continúa dando de qué hablar entre su comunidad de seguidores.

‘El Cacique de la Junta’, como era conocido, tuvo 21 hijos reconocidos y uno de ellos tiene una historia muy particular. Se trata de Christopher Carrillo Ramón, quien también es hijo de Jaqueline Ramón, la última esposa del salsero Joe Arroyo.

Este joven vive en Estados Unidos, donde se dedica a la construcción y al reguetón. Sin embargo, no lleva el apellido Díaz sino Arroyo, de quien lo crio desde pequeño y le dio su amor y apoyo como padre adoptivo.

De acuerdo con lo que contó Rafael Santos, otro hijo de Diomedes Díaz, la relación entre su padre y Jaqueline Ramón no fue la mejor, por Christopher no quiso aceptar el apellido paterno. Además, aseguró que su hermanastro considera al Joe Arroyo como su verdadero papá y le tiene un gran respeto y admiración.

“Tenemos un hermano que no quiso el apellido porque se crio muy lejos de nosotros, lo que pasó con la mamá de él y mi papá fue algo que no merece la pena contarlo”, dijo el también cantante en Buen día Colombia, programa de RCN Televisión.

A pesar de esto, Carrillo Ramón no olvida sus raíces y cada año celebra el cumpleaños de Diomedes con emotivos mensajes en sus redes sociales. De igual manera, ha expresado su deseo de conocer a sus hermanos y de cantar algún día una canción de su padre biológico.

“Lo crio el Joe Arroyo, por eso no se puede contar la historia, se llama Cristopher, él es reguetonero y vive en Miami. Nos dijo que nos seguimos queriendo como hermanos, pero que el apellido se lo dio la persona que lo crio”, concluyó Rafael Santos sobre este tema.

Hija de Diomedes Díaz pide respeto por su vida privada

Betsy Liliana Díaz, conocida también como Lily, es toda una figura de redes sociales, pues acumula millones de seguidores en estas plataformas.

A pesar de ser un personaje público, gran parte de su vida suele mantenerla en privado. Por esta razón hay quienes la han cuestionado y le preguntan por qué no le cuenta todo a su comunidad de fanáticos.

“No señorito, no se me confunda, que uno sea una figura pública no quiere decir que deba estar publicando mi vida privada porque es precisamente eso, algo íntimo y privado”, aseveró la hija de Diomedes Díaz.

Posteriormente, Betsy Liliana se adelantó a quienes suelen justificar su intromisión y señaló que comparte algunos momentos de su vida en redes, como cualquier otra persona, pero eso no quiere decir que deba dar a conocer hasta el más mínimo detalle: “Que yo comparta cosas bonitas de mi vida por aquí no quiere decir que quienes están detrás de una red social puedan invadir algo más allá”.