Martín Elías Jr. revela si habla con su papá tras nueve años de su fallecimiento

Hace un par de días, Revista Vea tuvo la oportunidad de charlar con Martín Elías Jr, hijo del cantante vallenato Martín Elías Díaz Acosta y de Claudia Varón. Durante el encuentro, habló de los proyectos personales y profesionales en los que está trabajando, y se refirió a la comunicación que tiene con su padre, quien falleció en un accidente el 14 de abril del 2017

¿Qué pasó con el hijo de Martín Elías Díaz?

“Después de lo que pasó con mi papá, viví en Medellín durante tres años, allí me incliné por entrenar fútbol, pues soñaba con ser futbolista profesional; sin embargo, mis planes han cambiado y me encuentro preparándome fuertemente para iniciar una carrera artística como cantante”, señaló el nieto del ‘Cacique de la Junta’.

En medio de la entrevista, el joven talento señaló que además de sus planes musicales, anhela graduarse del colegio e iniciar el pregrado de Comunicación Social.

Martín Elías Jr. reveló si se comunica con su padre, Martín Elías Díaz

“El tema del fallecimiento de mi padre lo he llevado extramente muy bien. No sé si aún no he hecho la confrontación correcta, pero me siento tranquilo y feliz. Lo recuerdo con mucho amor y admiración, él fue un hombre increíble y muy amado por su gente (…) Yo habló con él a través de la música, que es un lenguaje único y maravilloso, pues a través de las canciones uno puede sanar, controlar las emociones, tomar decisiones y muchas cosas más”, aseguró Martín Elías Jr en medio de la entrevista.

El hijo mayor de Martín Elías reveló a todos los seguidores de Revista Vea que, a finales de septiembre del 2023, estrenará en todas las plataformas digitales 18 de junio, sencillo musical en que debuta como compositor.