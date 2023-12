Yo me llamo, el concurso de imitación del canal Caracol, continúa avanzando y dejando pistas del ganador o ganadora de la novena temporada. En la actualidad, cinco concursantes quedan en competencia, pues, tras la salida de la imitadora de Ángela Aguilar, en el capítulo de la noche del 6 de diciembre, solo sobreviven los dobles de Luis Miguel, Shakira, Gilberto Santa Rosa, Carin León y Miguel Bosé.

En la más reciente transmisión del programa, y tras no convencer al panel de jurados, conformado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, la imitadora de Ángela Aguilar se despidió del templo de la imitación tras cantar el tema En realidad. Según los expertos, Nina Murgas, nombre real de la imitadora, había perdido el tono de voz de su artista favorita, por lo que ya no tenía lo suficiente para competir por los 500 millones que se llevará en ganador de Yo me llamo.

Por el contrario, el cantante que imita a Luis Miguel fue el triunfador de la noche, pues Symphony, la inteligencia artificial de la competencia, que también es jurado, lo eligió como el mejor imitador del capítulo. El doble del ‘sol de México’, quien interpretó Suave, tuvo la oportunidad de escoger, al azar, una de las estatuas que contienen dinero en su interior.

‘Yo me llamo Luis Miguel’ se ganó 100 millones de pesos

En honor a ‘yo me llamo Ángela Aguilar’, el imitador escogió la pequeña escultura que tenía tallado su rostro. Carlos Calero, el presentador del programa, abrió la figura y sacó de su interior un bono dorado donde está escrita la suma de dinero que recibiría el concursante.

El conductor miró al doble de ‘Luismi’ y, con una cara de sorpresa, le comunicó que había ganado 100 millones de pesos, el premio mayor. De inmediato, la euforia se apoderó del set de grabación, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno se levantaron de sus sillas, gritando de emoción, mientras los colegas de Luis Miguel lo abrazaron y felicitaron.

¿De dónde es Luis Miguel de ‘Yo me llamo’ 2023?

Detrás de ‘Yo me llamo Luis Miguel’ se encuentra el artista Roberto Melo, quien nació en Popayán. Medios de comunicación locales, como Informativo del Guaico, orgullosos del desempeño del cantante, aportaron algunos datos: es el mayor de cuatro hermanos y estudió Dirección de Cine y Comunicación Digital en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali.

Ese mismo medio de comunicación contó que el abuelo de Roberto era el líder cívico sandoneño Alberto Melo Saavedra, quien falleció en junio del 2022, a los 98 años. El patriarca fue concejal de Sandoná, municipio colombiano ubicado en el departamento de Nariño. durante dos décadas. También se desempeñó como alcalde de esa zona de país entre los años 1969 y 1970.