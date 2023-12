Laura Barjum molesta por incómoda situación que vivió en el gimnasio: “me da ira”

En el 2017, Laura Barjum se convirtió en Señorita Colombia y ese mismo año, en noviembre, representó al país en la versión número 66 de Miss Universo, que se realizó en Las Vegas. La caleña, que cumplió una destacada labor, obtuvo el segundo lugar en el certamen, que coronó a Demi-Leigh Nel-Peters, representante de Sudáfrica, como la mujer más bella del universo. Aunque no se llevó el título, sí se quedó con el corazón de sus compatriotas.

Laura comenzó su camino en la actuación en producciones como La Cacica, Bolívar y Bloque de búsqueda e incursionó en la presentación con Factor X. Su siguiente paso la llevó a convertirse en una de las participantes de MasterChef Celebrity, concurso de cocina del canal RCN. En esta, la quinta temporada, fue eliminada antes de llegar al top diez de los mejores cocineros del formato. La creadora de contenido, de 28 años, mostró durante su permanencia, su personalidad dulce y su talento gastronómico.

¿Qué le pasó a Laura Barjum en el gimnasio?

Recientemente, en sus redes sociales, donde suele ser muy activa, contó que, en repetidas ocasiones, ha vivido situaciones muy incómodas en el gimnasio donde entrena. Reveló que allí, varios hombres se le acercan y cuestionan su forma de hacer ejercicio.

“Vengo de entrenar y tuve una reflexión, es una opinión impopular imagínate que estaba entrenando y van varias veces no todas hoy que se me acerca algún chico en el gimnasio, no sé si con la intención de coquetear, hombres ustedes díganme, sáquenme de esta duda”, inició diciendo.

Laura contó que ellos argumentan que puede hacer mejor las cosas, desde cargar más peso hasta correr más rápido. “Me da ira. Me da ira porque tú no tienes ni idea cuál es mi proceso, no conoces de mis lesiones (...) hermano, deja la inseguridad”, comentó.

Detalló que hablando con uno de sus amigos, con quien suele entrenar, se dio cuenta que ese tipo de comportamiento es típico de hombres que quieren hacer sentir menos a las mujeres. “Yo creo que se quieren sentir como machos, machotes pecho peludo (...) deja la inseguridad, deja la inseguridad, tantas formas bonitas de conquistar a una chica, y en el gimnasio (...) tienes muchas formas y tú, mi niña, jamás vayas a permitir que te hagan sentir pequeña por eso. Usted es fuerte, fantástica”, concluyó la virreina de la belleza universal del 2017.