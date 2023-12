¿Por qué le amputaron una pierna al papá de Britney Spears?

Britney Spears y James Parnell Spears, su padre, son los protagonistas de una de las historias más escandalosas de la farándula internacional.

El 30 de septiembre del 2021, ‘la princesa del pop’ recuperó su vida. Ese día, después de una gigantesca campaña de sus seguidores (#Free Britney) y de varios procesos legales ante la justicia de los Estados Unidos, se decretó que ya no estaría bajo la tutela que su padre ejercía sobre ella desde el 2008.

Puedes leer también: Supuesta indirecta de Felipe Saruma a Andrea Valdiri con una canción de Peso Pluma

Britney argumentó ante el tribunal, que el control que ejercía su padre sobre ella pasaba todos los límites: era obligada a planificar, todas sus citas eran monitoreadas, no podía manejar su dinero y no había opción de tener ni una tarjeta de crédito. La cantante expresó que la situación que vivió durante 13 años la dejó ‘traumatizada’.

La tormentosa relación de Britney Spears y su padre

La artista de 42 años manifestó, en una declaración ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, de cerca de 23 minutos, que lo único que quería era tener una vida y recuperar su libertad.

En el 2008, la artista de Mc Comb, estuvo internada en dos ocasiones para determinar su estado mental y en octubre del mismo año, por de Jamie Spears a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, obtuvo su tutela. La familia argumentó en su momento, que estaba preocupada por los comportamientos erráticos que su hija venía presentando desde el 2007, luego de su divorcio de Kevin Federline, padre sus hijos Sean y Jayden.

En aquel momento la prensa captó en imágenes a la intérprete de Oops!... I did it again cuando rapó su cabeza y golpeó el carro de un fotógrafo con una sombrilla. La tutela separó definitivamente a Britney de su padre, de Lynne, su madre y de Jamie Lynn, su hermana menor.

¿Qué le pasó al papá de Britney Spears?

Recientemente generó impacto en la prensa internacional una noticia que tenía que ver con el padre de Britney Spears, quien fue sometido a una cirugía de amputación de una de sus piernas. De acuerdo con lo que se conoce al momento, James Parnell Spears tuvo una grave infección en una rodilla, que comprometió el resto de una de sus extremidades inferiores.

A pesar de que, según explica el portal TMZ, el hombre fue intervenido en cinco ocasiones para tratar de controlar la situación, los intentos fueron fallidos. La infección, destaca ese medio de comunicación, es consecuente a una cirugía de trasplante de rodilla hecha hace 20 años.

Te puede interesar: Jhon Álex Castaño habló de la enfermedad que puso en riesgo su vida

El medio de comunicación asegura que la situación de salud de James Parnell Spears ha hecho que se reconstruya, de a pocos, su relación con Britney, quien de hecho, asumió varios de los costos del tratamiento médico.