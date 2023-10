David Ramírez: así se ve el celador de ‘Yo soy Betty, la fea’ en la actualidad

Yo soy Betty, la fea es uno de los proyectos más importantes en la historia de la televisión colombiana. De allí que varios de sus actores, entre estos David Ramírez, continúen en la memoria de los espectadores después de casi 24 años.

David Ramírez suele recordar en redes sociales su personaje de Wilson Sastoque en ‘Yo soy Betty, la fea’ y lo hace con gran cariño Fotografía por: Instagram David Ramírez

¿Cómo luce y a qué se dedica David Ramírez, actor de ‘Yo soy Betty, la fea’?

Teniendo en cuenta que se prepara una nueva entrega de esta telenovela, el elenco de la primera temporada ha vuelto a estar en el foco del público. Es así como surgió la duda sobre el presente de algunos, como Ramírez, que no han vuelto a figurar en otras producciones.

Y es que este actor bogotano lleva más de cinco años sin aparecer en televisión y fueron secundarios los papeles para los cuales fue contratado tras el éxito de Yo soy Betty, la fea.

“No me han vuelto a llamar a actuar. Quieren nuevos talentos y está duro. No es como antes. Hay nuevos directores y no me conocen”, expresó David Ramírez a través de su cuenta de Instagram, como respuesta a un seguidor que le preguntó si había dejado de ser actor.

Ante la falta de propuestas en la pantalla chica, el actor no se quedó quieto y tuvo que probarse en el campo de las ventas, tal y como se lo enseñó su padre. Es así como se ha ganado la vida durante los últimos años, aunque no oculta su deseo de volver a hacer parte de algún proyecto audiovisual.

Lo que debes saber sobre la nueva temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’

La tercera entrega, producida por Estudios RCN, se sitúa 20 años después del final de la producción original, cuando después de muchos obstáculos la pareja se casó en la iglesia Santa Teresita.

Según la sinopsis, la nueva trama gira en torno a la crisis que atraviesa Ecomoda, la compañía familiar; así como a la relación con la hija adolescente de Betty y Armando, quien será fundamental en la historia.

En cuanto al elenco original continúan Ana María Orozco (Beatriz Pinzón), Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza), Natalia Ramírez (Marcela Valencia) y Lorna Paz (Patricia Fernández), Alberto León Jaramillo (Saúl Gutiérrez), Ricardo Vélez (Mario Calderón) Julián Arango (Hugo Lombardi), Julio César Herrera (Freddy Contreras), María Eugenia Arboleda (Mariana Valdés), Marcela Posada (Sandra Patiño), Stefanía Gómez (Aura María Fuentes), Julio César Herrera (Hermes Pinzón), Mario Duarte (Nicolás Mora) y Adriana Franco (Julia Solano).

Entre las nuevas caras de Yo soy Betty, la fea destacan Sebastián Osorio, Jerónimo Cantillo y Juanita Molina, quien tendrá la responsabilidad de darle vida a la hija de Betty y Armando. Las demás incorporaciones que dejó al descubierto Prime Video en el primer tráiler fueron las de Zharick León, Rodrigo Candamil y Carlos Camacho.