Conoce a la hija de Natalia Ramirez, Marcela en ´Yo soy Betty la fea´

Natalia Ramírez se convirtió en la villana más famosa de la televisión cuando interpretó a Marcela Valencia en Yo soy Betty la fea. La actriz, que tiene una amplia experiencia en televisión sigue muy vigente en la pantalla no solo colombiana, sino de México y Estados Unidos, pues ha vivido en varios países. Actualmente está de regreso en Colombia desde hace una buena temporada.

Cuando se dio su internacionalización, gracias a Betty, la fea, Natalia ya era madre y tenía una niña pequeña llamada Gabriela Serrano, fruto de su primer matrimonio. Hoy la joven tiene 26 años y Natalia se siente muy orgullosa de su hija. Cuando comparte imágenes de ella en redes sociales sus seguidores notan lo mucho que se parecen madre e hija e incluso que lucen como hermanas.

¿Quién es Gabriela Serrano?

La única hija de la actriz no se inclinó por la carrera artística, a pesar de que su madre además de interpretar personajes también es cantante, de hecho, fue la voz de varios jingles comerciales y a comienzos de su carrera participó en concursos de canción, donde ocupó siempre primeros lugares. Gabriela prefirió las leyes y estudió Derecho Humanitario y Relaciones Internacionales en Londres, Inglaterra, donde vive desde hace tiempo. Así lo reveló la misma Natalia hace un tiempo al programa Bravísimo.

Allí la actriz también dijo que su hija no optó por lo artístico, pero en algún momento de su vida si experimentó ese mundo pues hace años trabajó con la cadena hispana Telemundo, pero decidió abandonar esta faceta para dedicarse a sus estudios. Natalia también contó que quiso que su hija explorara más las artes.

“Cuando mi hija me dijo ‘mami, voy a estudiar Derecho’ yo (le dije) ‘¡no! ¿Por qué vas a hacer eso si tú ya tienes una carrera?’ (…). Yo le decía ‘por favor, no. Te lo pido, quédate con ellos (Telemundo), por favor, te lo suplico’ y ella (me dijo) ‘no, mami, me voy a estudiar’ (…) Eso fue una pelea”, dijo la intérprete de Marcela Valencia.

Hoy Natalia se siente muy orgullosa de su hija y en Instagram así lo hace saber a sus seguidores recientemente publicó: “esta hermosa niña me cambió la vida. Se convirtió en lo más importante y esencial que yo hay atenido. Me llena de luz, de amor, de admiración, de orgullo, de ganas de seguir adelante”, fueron algunas de las palabras que escribió cuando en enero pasado cumplió años.

