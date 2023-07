¿Cuánto lleva el Padre Jaramillo en el ‘Minuto de Dios’? Así se veía al inicio

Previo a dar los noticieros de la noche de Caracol Televisión, RCN y Canal Uno, aparece al aire un corto segmento de el Minuto de Dios, en el cual aparece el padre Diego Jaramillo dando profundos mensajes relacionados con la Biblia.

Inicialmente, fue el padre Rafael García Herreros quien presentaba la sección, pero tras su muerte, lo ha hecho el clérigo Diego Jaramillo, quien también se ha desempeñado como teólogo, escritor y profesor.

¿Cuántos años tiene el padre Diego Jaramillo?

Su nombre completo es José Diego Jaramillo Cuartas, conocido simplemente como Diego Jaramillo. Nació el 19 de mayo de 1932 en Yarumal, Antioquia. Desde 1992 ha sido el presidente de la Corporación Organización Minuto de Dios y fue uno de los pioneros de la Renovación Católica Carismática.

El padre Diego Jaramillo lleva más de 30 años en el ‘Minuto de Dios’

Tras la muerte de su antecesor Rafael García, el padre Diego Jaramillo asumió el rol de presentar la sección audiovisual. En una entrevista con El Tiempo, contó cómo fue exactamente que llegó a la televisión, sin estar en sus planes. “En 1959 yo estaba en Bogotá y el padre debía irse a Cúcuta. Me pidió que lo remplazara unos días, entonces hice como seis emisiones; ese fue mi bautismo en la TV. Luego, en 1967, cuando me vine aquí definitivamente (a la capital, pues vivía en Cali), el padre Rafael me pidió que lo remplazara los martes. Desde entonces, esos días, durante 50 años, he hablado en televisión. Pero fue en 1992, cuando el padre se enfermó y falleció en noviembre, cuando asumí el programa de lunes a viernes, y ya ajusté 25 años”.

Así se veía el padre Diego Jaramillo en su comienzos en la televisión

Recientemente, la cuenta Bogotá Rola viralizó un video en TikTok donde aparece el clérigo en una de sus primera apariciones en televisión, cuando todavía era a blanco y negro. La frase que ha caracterizado ese espacio es: “Dios mío en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega”.

Hasta el momento el clip tiene más de 20 mil likes. Una de las cosas que más llamó la atención de los internautas, además del cambio físico del padre, fue que, desde entonces, se mantiene la publicidad de la marca de azúcar. “¿Ese ‘man’ fue joven alguna vez?”, “Ese día fue condenado a decir esa frase por el resto de su vida”, “eso fue días después de que nació Noe”, “ya es una reliquia, Colombia merece monumento”, " “La cruz estaba derecha, ¿En qué momento se torció?, “debería ser patrimonio cultural ese señor lleva toda la vida”, “el padre Jaramillo debería ser parte del museo del oro en Bogotá”.