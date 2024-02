Concursante de ‘La casa de los famosos’ fue víctima de hechicería

Nathalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, es una influenciadora que participa en La casa de los famosos Colombia, reality show en el que recordó cuando fue víctima de hechicería por parte de una amiga muy cercana.

La Segura destapó una tormentosa relación de su pasado. Fotografía por: Instagram

‘La Segura’ contó en ‘La casa de los famosos’ cómo descubrió brujería en su contra

La creadora de contenido se reunió con Nataly Umaña y Karen Sevillano en la sala de ‘la casa estudio’ y, tras abrir su corazón, contó que hace poco tiempo descubrió cómo una amiga muy cercana hacía trabajos de magia oscura para afectarla.

“Yo con esa persona era ciega y no le hacía caso a nadie. Yo me hacía matar por ella. Y de un momento todo empezó a ponerse mal y comencé a enfermarme cada vez más. Y aunque yo tengo una condición de salud, que eso está claro, no surgía ni pelechaba por ningún lado. Además, cuando me quedaba en mi casa de Cali era fijo que me enfermaba“, comentó Nathalia Segura.

Ante las sospechas que tenían sus seres queridos, ‘La Segura’ se vio obligada a buscar ayuda en una persona externa que trabaja contra este tipo de hechizos. Fue cuando se dio cuenta que fue víctima de un ‘amarre’.

“Duré 7 meses muy enferma, hasta que vino alguien que tampoco la quería y me dijo que yo debía tener algo, entonces que iba a traer a un señor que trabaja con San Gregorio (....) Yo estaba incrédula, pero el hombre fue muy acertado en todo lo que me dijo, sin que alguien le hubiera contado detalles que, incluso, solo sabía yo”, explicó la creadora de contenido, aunque prefirió reservarse el nombre de esta cercana amiga y antigua colaboradora que la traicionó.

“Él encontró entre una de mis almohadas, que estaba completamente sellada, una vaina amarrada. Allí había una cruz, la figura de un bebé para que tengas problemas para concebir, una cadena de oro que era de esa persona y también una imagen de la Santa Muerte. También había una figura de una culebra y tierra de cementerio (...) Luego me dijo que tenía un animal en mi cuerpo y yo no entendía. A los 15 días fue a mi casa, me hizo tomar 4 botellas de aguas y beberme unas pastillas que yo misma compré en la droguería (...) Mami, yo empiezo a vomitar y veo que sale de mi estómago una cosa negra con patas, como un cien pies”, agregó Nathalia Segura, quien afirmó tener videos que prueban esta versión.

Los problemas de salud de ‘La Segura’

La joven caleña ha debido enfrentar, como muchas otras celebridades, las consecuencias de los biopolímeros y por eso se sometió en varios momentos a cirugías para extraer esta peligrosa sustancia del cuerpo.

Además, hace varios años fue víctima de un atentado a mano armada, tras ser atacada a tiros por una mujer que, al parecer, sería la amante del novio que tenía en aquel momento.