Peso Pluma habría sido infiel a Nicki Nicole: “Yo ahí no me quedo”

La cantante argentina Nicki Nicole reveló, a través de las historias de su cuenta de Instagram, que Peso Pluma, con tenía una relación amorosa, le habría sido infiel en Las Vegas, Estados Unidos.

Fue gracias a videos en los que, supuestamente, se ve al cantautor con otra mujer, que la rapera se habría dado cuenta que su expareja la habría engañado.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí de voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, redactó la joven.

Fue a finales del 2023 que el mexicano y la argentina confirmaron su relación, tras varias semanas de rumores. En noviembre de ese año, divulgaron su noviazgo en medio de un concierto en el Pepsi Center WTC, en la Ciudad de México, luego de darse un beso frente al público.

El cantante de Zapopán apareció de sorpresa e interpretó al lado de su ahora exnovia la canción Por las noches. Al terminar este tema, el ‘Doble P’ aprovechó para agradecerle a los asistentes su presencia y apoyo incondicional a la joven artista.

“Gracias a Nicole por esta invitación tan bonita y a ustedes por estar aquí apoyándola”, dijo Peso Pluma segundos antes de besar a Nicki.

Nicki Nicole confirma que se enteró a través de TikTok de la supuesta infidelidad de Peso Pluma en Las Vegas “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes” pic.twitter.com/qPw9YAojUg — HIGHXTAR. (@highxtar_) February 13, 2024

¿Cómo se conocieron Peso Pluma y Nicki Nicole?

La pareja se conoció en el estudio de grabación, donde hicieron juntos el remix de Por las noches. Desde entonces se mostraron muy unidos y comenzaron a surgir rumores.

Fue tanta la insistencia con el tema que, en una entrevista con Molusco TV, se le preguntó a la rosarina de 23 años qué tipo de relación tenía con el mexicano. No obstante, la respuesta que entregó en aquel momento dejó decepcionados a muchos, sobre todo, porque lo comparó con una mascota:

“Imagínate su vos todos los días salís con un perro, nadie te va a preguntar que porque todos los días sales con un perro es normal, ¿entiendes? No estoy diciendo que seas un perro (Doble P), pero es como si alguien todos los días te ve con el mismo bolso, a eso me refiero. En un momento te van a decir: ‘Che, alto bolso’ ¡Es lo mismo! Nosotros vamos juntos para todos lados (...) A mi es algo que no me molesta, pero la realidad es que somos amigos, está todo piola y yo no tengo dramas”.