Claudia Bahamón se refirió a sus complicaciones de salud: “fue miedoso”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Su paso por diferentes formatos del entretenimiento le ha permitido ganar miles de seguidores, quienes se han interesado por conocer detalles de su vida profesional y personal.

En su perfil de Instagram cuenta con una comunidad de 5 millones de personas. Generalmente, por medio de esa red social la presentadora de MasterChef Celebrity mantiene informados a sus fanáticos sobre lo que ocurre en su vida.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón?

En julio del año pasado, la también modelo preocupó al mundo de la farándula en Colombia luego de ser hospitalizada en Bogotá, razón por la que tuvo que ausentarse durante varios días de las grabaciones de MasterChef.

Tras varios días de incertidumbre, Bahamón reveló lo que le había ocurrido: “en una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón. Al pasar esto, el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mí. Ahora estoy lidiando con eso”, escribió en un post que acompañó con una foto suya en la camilla de una clínica.

Claudia Bahamón le pagó al médico que puso en riesgo su vida

Recientemente, la presentadora le concedió una entrevista a los comediantes Adrián Parada, Frank Martínez y Chicho Arias para el programa Monólogos sin propina. Allí, se refirió a sus problemas de salud, especialmente a ese último que puso en riesgo su vida.

De acuerdo con sus declaraciones, debido al mal procedimiento que le hicieron, vivió unos días preocupantes: “un médico cometió un error de práctica. A mí me duele el hombro a veces, entonces me infiltraron, pero a él se le pasó la aguja y llegó al pulmón, lo pinchó y lo colapsó. Fue miedoso porque empecé a no poder respirar, casi no alcanzó a llegar a la clínica”.

Otro de los detalles que contó, fue que, pese a la situación, ella le pagó la consulta al médico que cometió ese error: “y le pagué la consulta, fue arto, pregúntele a mi hijo que el tipo llegó a cobrarme a la clínica dos días después. Él fue a visitarme, a ver cómo seguía, ya que estaba viva, no llegó a cobrarme, pero yo le dije, ‘ay, por cierto, no te pagué’, al final yo estaba feliz porque estaba viva. Él me dijo que no le pagara, pero yo dije, ‘no, todos cometemos errores’.