Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ se cansó de quienes le dicen que está ‘vieja’

Érika Zapata es una de las periodistas más destacas de Noticias Caracol. La antioqueña se dio a conocer por su trabajo en el informativo, especialmente por su particular y auténtica forma de contar las noticias.

Cuando recién llegó al canal, dijo frases que quedaron en el recuerdo de los televidentes y usuarios en redes sociales: “las personas parecían pollos en un galpón”, “hay gran afluencia de personas, mero gentío”, “unas personas desesperadas por esperar y otras estirando trompa”.

Respuesta de Érika Zapata a quienes afirman que está ‘vieja’

Durante toda su vida, la periodista de Noticias Caracol ha tenido que soportar burlas e insultos, en algunas ocasiones por su físico.

Constantemente, en sus redes sociales algunos usuarios malintencionados le escriben cosas como: “se ve muy vieja”, “nunca se arregla”, “mucho filtro en sus fotos”.

Cansada de las críticas, una vez más, la periodista volvió a responder a sus detractores. Así lo hizo por medio de sus redes sociales: “Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”, escribió en su cuenta de X.

Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o que por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien. — Érika Zapata (@ericayasmin4) February 20, 2024

No es la primera vez que Zapata se desahoga frente a las críticas que recibe por su apariencia física. En varias oportunidades ha tenido que salir a hacerle frente a ese tipo de comentarios que, en algún momento, le afectaron su vida cotidiana.

Por ejemplo, el año pasado también trinó: “me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me hicieron sentir re mal”.

De hecho, otra vez contó que, debido a tantos comentarios negativos que le hicieron cuando pequeña, llegó a pensar en realizarse cirugías estéticas. “De pequeña, yo pensaba que la solución era crecer, conseguir dinero para operarme, sentirme muy linda y que así la gente me aceptara más. Pero después del tiempo me di cuenta de que amo lo que soy sin importar si lo aceptan o no. Lo que he conseguido, lo he usado para aprender más.”