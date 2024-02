Sofía Vergara publicó nueva foto con el que sería su nuevo novio. ¡Qué guapo!

Durante siete años, Sofía Vergara y Joe Manganiello se caracterizaron por ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. No obstante, en julio del año pasado sorprendieron al anunciar su separación.

Sofía Vergara y Joe Manganiello Fotografía por: Getty Images

¿Por qué Sofía Vergara se separó de Joe Manganiello?

La noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos, quienes los veían como un ejemplo de familia. Las razones de la ruptura, según confirmaron varios medios internacionales como El País y la revista People, se dieron porque estuvieron en desacuerdo en el tema de los hijos.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja... Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí”, aseguró la colombiana.

De igual manera, dijo que fue madre hace más de 30 años, por lo que ahora espera es tener nietos, no hijos: “Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si viene el amor, tiene que venir con [sus propios] hijos”.

¿Sofía Vergara tiene nuevo novio?

Terminando el 2023, se comenzó a rumorar en redes sociales que la actriz de Modern Family ya tendría una nueva pareja, todo por cuenta de unas imágenes captadas por un paparazzi donde se le observaba muy bien acompañada del médico cirujano Justin Saliman.

Gracias a toda la promoción de Griselda, ‘La Toti’ reapareció en múltiples alfombras rojas y eventos sociales. De hecho, en varias entrevistas bromeó diciendo que estaba buscando novio, hasta dio algunas de las características de su preferencia. Eso hizo pensar que el supuesto romance con el cirujano no había prosperado.

Fotos de Sofía Vergara con el que sería su nuevo novio

Sin embargo, este fin de semana volvió a ser tendencia luego de dejarse ver saliendo con Justin Saliman de un restaurante italiano ubicado en el exclusivo sector de Beverly Hills en Los Ángeles, Estados Unidos.

En las imágenes se observa a Sofía Vergara muy sonriente con la compañía que tenía, incluso, aprovechó para saludar a sus fanáticos que le pidieron una fotografía.

Además de la mencionada foto, la barranquillera publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 34,4 millones de seguidores, una nueva imagen junto a Justin Saliman, en Las Vegas, durante un concierto de la banda de rock alternativo U2.

Por ahora, la artista no ha confirmado ni desmentido los rumores que apuntan a que Justin sí es su nuevo novio. Sin embargo, sus seguidores ya le han dejado mensajes felicitándola: “y el guapo doctor sigue apareciendo en sus fotos, me encanta”, “se ven bellos”, “si es el novio está muy guapo”.

¿Quién es Justin Saliman, el supuesto nuevo novio de Sofía Vergara?

Justin Saliman es un reconocido cirujano ortopédico, quien fundó su propia empresa Ceterix Orthopaedics. Ha ejercido como cirujano en el hospital Cedars-Sinai, de Los Ángeles y, además, ha participado en el programa Dancing with the star’s.