Carla Giraldo le ayudó a morir a su madre: “lo más horrible que he vivido”

Carla Giraldo de 37 años es uno de esos personajes que nunca pasa desapercibido. Sus actuaciones o palabras siempre llaman la atención. Desde los 13 años comenzó a trabajar cuando protagonizó ‘Me llaman Lolita’ y desde entonces, su vida siempre ha estado expuesta. Salió de casa a los 14 años y sus conflictos familiares y personales fueron tema en programas y publicaciones del entretenimiento. Si alguien ha sabido manejar todas esas situaciones saliendo siempre airosa y con una carrera en pleno apogeo, es Giraldo.

Ahora que es conductora del reality de convivencia La Casa de los famosos también genera toda clase de reacciones, pero como ya es habitual en ella, sale convertida en una heroína. Carla fue la invitada a ‘La sala de Laura Acuña’ y allí, como es usual cuando la también actriz es convidada a charlar, habló sin tapujos. Esta vez lo hizo sobre un tema que evidentemente la afecta y sobre el cual trabajó bastante: la muerte de su madre adoptiva María del Rosario Quintero, que además fue quien la llevó al mundo de la actuación.

Carla Giraldo habla del alcoholismo de su madre

Carla contó que ella tenía una enfermedad grave como lo es el alcoholismo y esto le derivó en otros males. También detalló que la relación entre las dos se había roto hace ya un buen tiempo, más de nueve años, y que antes de estrenarse ‘La Casa de los famosos’ hubo un gran acercamiento, preliminar a su muerte. También develó que su madre quiso que esa cercanía hubiera sido antes, pero Carla no lo permitió.

“Siempre estuvo enferma, porque el alcoholismo es una enfermedad incurables donde si no hay conciencia de la persona, va estar ahí siempre. El alcohol fue una de sus enfermedades más grandes, pero yo creo que la más grande fue el dolor de no volver a tener a su hija (...) Me doy látigo todos los días porque acompañarla en esos dos días donde prácticamente me tocó ayudarla a irse fue como ¿Cómo pido perdón?, ¿Cómo resarcir ese tiempo perdido? que fueron años y ella inconsciente en una cama ya fue (…)”.

Recordó que finalmente accedió a verla consciente de que debía dejar un poco el orgullo. “Mi mamá estaba sola en casa cuando sufrió un paro cerebral, eso le impidió la entrada de oxígeno al cerebro por un largo tiempo y pues ya llegó al hospital muy tarde”, contó la actriz.

Carla Giraldo lamenta haberse dejado llevar por el ego

Carla mencionó además que una de las opciones que había era mantenerla conectada, pero la familia no resolvió esto porque a su madre, no le habría gustado. “Había la posibilidad de que quedara conectada pero en estado vegetativo. Si algo tenía mi mamá era un orgullo ni el hujiemadre y sé que nunca hubiera querido estar así, y la decisión de la familia fue ayudarla a morir. Lo más horrible que he vivido en mi vida.” Carla recordó con Laura que el día del fallecimiento de su mamá fue el único día que se abrazaron como familia con su papá en el hospital. También recordó el estrecho vínculo que ella tiene con Diana Ángel, una de sus grandes amigas y apoyo en tiempos difíciles.

En la charla, Carla dejó ver que si hay cosas que lamenta de su relación con su madre. “Uno se deja llevar por el ego, el orgullo y se hace el fuerte, pero ahora me doy cuenta que no hubiera costado nada haberla hecho feliz un día”. Anticipó que tiene interés en recuperar la relación con su padre para que sus hijos disfruten del abuelo, ya que no lo hicieron de su abuela.

