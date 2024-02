Camilo Cifuentes recordó trágico momento con la mejor amiga de su hermana

Camilo Cifuentes es un hombre reconocido en Colombia y otros países gracias al talento que tiene para imitar, pues cuenta con más de 100 personajes en su repertorio. Por esta razón, ha dedicado casi toda su vida a esta profesión.

Sin embargo, antes de ganarse la vida con el humor, el entrenador de Yo me llamo se desempeñó como médico cirujano, pues fue la profesión en la que se especializó.

Camilo Cifuentes lleva más de 25 años dedicado a su labor como imitador. Fotografía por: Caracol Televisión

Camilo Cifuentes recordó amarga experiencia de su vida como doctor

Los 7 años que el famoso imitador ejerció en el sector de la salud fueron suficientes para vivir experiencias inolvidables. Tal y como la que contó en una entrevista que concedió recientemente a la emisora Tropicana.

De acuerdo con lo expuesto por Camilo Cifuentes, hubo una ocasión en que, en el hospital donde trabajaba, atendió a unos pacientes que llegaron de urgencia tras sufrir un grave accidente de tránsito.

A pesar de los esfuerzos, una de las víctimas del siniestro perdió la vida en el hospital. Fue allí cuando al imitador le pasó lo impensable.

“Estaba en urgencias y llegó un accidente de 3 heridos, entre ellos, una señorita. Tenía fracturadas las piernas, los brazos, el tórax inestable y es difícil dar un masaje cardiaco, salida la masa encefálica (...) Después de hacer todos los intentos posibles no la pudimos recuperar, entonces a mí me tocaba hacer el certificado y todo. Le limpio la cara y digo: ‘Esa cara me parece conocida’; y cuando voy a mirar era la mejor amiga de mi hermana, compañera de la carrera”, comentó el cómico de 52 años.

Además de darle la noticia a los familiares de la joven, Camilo Cifuentes tuvo que informar de lo ocurrido a su hermana. “Vos sentís como que te cae un rayo y ahora llamar a mi hermana para contarle, es una tragedia que no le deseo a nadie”, concluyó al respecto.

¿Quién es Camilo Cifuentes?

La carrera del humorista comenzó en su natal Popayán, pues desde niño mostró su faceta cómica y su don para imitar voces. A pesar de su talento y pasión, estudió medicina en la Universidad del Cauca.

Gracias al apoyo de otros humoristas, como Crisanto Vargas ‘Vargasvil’ y Saulo García, conoció el mundo del espectáculo y abrió puertas en la televisión que jamás imaginó. Razón por la cual colgó la bata de médico.

Camilo Cifuentes ha participado en distintos programas y formatos, como Sábados Felices, Día a Día, Festival Internacional del Humor, Yo Me Llamo, Tu Cara Me Suena, entre otros. Además, ha sido distinguido con decenas de reconocimientos, entre estos un premio Orquídea USA como ‘Mejor Humorista’ (2004).