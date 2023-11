Camilo Cifuentes, de ‘Yo me llamo’, contó cómo defendió a su esposa de abusadores

Camilo Cifuentes y Lupe Ximena Mondragón, su esposa, llevan más de 27 años juntos. Además de ser su pareja y la madre de su hija Isabella, es su mánager. Recientemente, el imitador y humorista quien, además, se desempeña como docente en la escuela de Yo me llamo, le dedicó, en su cuenta de Instagram, unas emotivas palabras a su cónyuge.

“23 años de amor jurado ante Dios. 27 de amor a primera vista. 22 del amor más puro. Te amo y amaré hasta mi último minuto. Dios te siga amando como a su hija maravillosa que eres”, escribió Cifuentes, para festejar su aniversario de matrimonio.

La pareja ha sido un ejemplo de fuerza y fe, pues durante su vida ha tenido que afrontar momentos muy difíciles. Uno de ellos fue la muerte de Daniela, su segunda hija. A pesar de los intentos del también médico por reanimar a su bebita, sus esfuerzos no dieron fruto.

“Muerte súbita. De pronto como que eso me aterriza, me acuerdo de una canción del señor Ricky Martin escrita por Ricardo Arjona llamada ‘Asignatura Pendiente’ y pasa esto y yo digo: esto es lo que me estaba pasando a mí. Por andar ocupado en el cielo, me olvidé de que en el suelo se vive mejor. Dios me puso esa prueba para recapacitar y entender”, mencionó en una entrevista con el programa Se dice de mí de Diva Jessurum en el 2019.

Camilo Cifuentes salvó a su esposa de ser abusada

En una entrevista con el programa de radio Voz Populi, de Blu Radio, el payanés de 52 años contó que vivió un dramático momento que lo hizo comprender la verdadera fuerza de su amor por Lupe. Todo ocurrió hace años, cuando todavía no se habían casado.

“Un día nos atracaron, a mí me encañonaron, nos llevaron a un potrero y a Lupe la iban a violar (...) Cuando yo vi que los dos tipos se la llevaron aparte, me enloquecí. Me agarré a puños con ellos, recibí dos puñaladas, y ese día entendí que era capaz de dar la vida por ella. Yo hubiera podido salir huyendo. Yo doy la vida por ella, y por eso decidí que nos íbamos a casar”, relató.